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الجمعة، 07 فبراير 2020 10:33 م
خالد صلاح
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علامات هتظهر عليك إذا تعرضت لارتفاع نسبة السكر بالدم

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:00 م
علامات هتظهر عليك إذا تعرضت لارتفاع نسبة السكر بالدم ارتفاع السكر
فاطمة ياسر

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ما هي أعراض أو علامات ارتفاع نسبة السكر بالدم وما هي الأسباب؟..سؤال يبحث الكثيرون عن إجابته، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " hhdresearch"، ومنها:

-أكد التقرير أن الشعور بالتعب والارهاق يعد من أبرز الأعراض المشير على ارتفاع السكر بالدم، والسبب هو أن الجسم لا يقوم باختزان الجلوكوز بشكل صحيح، ولا تحصل الخلايا على الطاقة التى تحتاجها في يومك.

-عند تعرض الجسم لارتفاع نسبة السكر في الدم، يشعر الشخص بالصداع، وهذا الأمر يزيد من فرص تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، كالأعصاب البصرية وهنا يزداد الإصابة بالصداع المتكرر.

 

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ـ من أبرز علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم هو التعرض لصعوبة التركيز، في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم يزيد من تعرض الشخص لصعوبة في التركيز وعدم القدرة علي التذكر.

-من أبرز اعراض وعلامات تعرض الشخص للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، إلي تعرض الجلد للجفاف وزيادة الشعور بالحكة المستمرة، فالجفاف يؤثر بشكل سلبي علي جميع أعضاء الجسم، وأيضا تعرض الشخص لضعف الدورة الدموية يزيد من ارتفاع نسبة السكر بالدم.

-يزداد فرص تعرض الإصابة بالإسهال أو الإمساك علي الشخص المصاب بارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا بسبب حركة الأمعاء الغليظة والصغيرة التي تتعرض لبعض الاضطرابات الصحية الناتجة عن ارتفاع السكر بالدم التي تزيد من تلف الأعصاب المسئولة عن نقل الطعام للأمعاء.

 


ارتفاع السكر بالدم

اسباب ارتفاع السكر بالدم

علامات ارتفاع السكر بالدم

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