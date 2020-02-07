ضبط مسئول مخبز استولى على 181 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات تموينية مكبرة، اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، وأسفرت تلك الحملات ضبط (1002) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (3,960) طن (مفروم لحوم- سجق)، مرتجعات مصانع وثلاجات ومحلات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة، لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى "مفروم لحوم"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "حلويات- بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج (بمحافظة سوهاج)، لحيازته (6,500) طن (سكر حر- دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهولة المصدر".

واستمراراً لنجاح الحملات تم ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة)، لتصرفه فى كميات من حصص الدقيق المنصرفة له قدرها (33,300) طن (دقيق بلدى مدعم) ببيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، قدرت بقيمة مالية "181485" جنيهاً تقريباً محققاً أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (500) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (67500) جنيهاً تقريباً، تم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، ونجحت فى ضبط صاحب مصنع منظفات بحوزته 6 طن منظفات مجهولة المصدر فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتواصل شرطة التموين حملاتها للحفاظ على استقرار السوق، ومراقبة الأسعار، وضبط المخالفين وتوفير السلع.