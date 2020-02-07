صور.. طوابير بالمئات للحصول على الكمامات مجانا بهونج كونج خوفا من كورونا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اصطف مئات المواطنون اليوم للحصول على الكمامات مجانا بهونج كونج خوفا من فيروس كورونا القاتل، وشهد مطار هونج كونج إجراءات مكثفة من قبل السلطات، تجاه القادمين إلى البلاد، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك فى إطار رغبتها فى محاصرة المرض القاتل فى المرحلة الراهنة.



جانب من الطوابير

كانت وسائل إعلام قد أعلنت، قبل أيام، أن هونج كونج سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، وهى ثانى وفاة خارج بر الصين الرئيسى.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الجمعة تسجيل 637 حالة وفاة و31211 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و73 حالة وفاة يوم الخميس، بواقع 69 حالة وفاة فى مقاطعة هوبي، وحالة وفاة واحدة فى كل من مقاطعات جيلين وخنان و قوانغدونغ و هاينان.

وأضافت أنه تم تسجيل 4833 حالة جديدة مشتبه بها يوم الخميس، وأن 4821 مريضا ما زالوا فى حالة حرجة، فيما خرج 1540 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.



طوابير الكمامات فى هونج كونج



طوابير للحصول على الكممامات



طوابير



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