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صور.. ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يتبرعون بدمائهم لمرضى معهد الأورام

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:52 م
صور.. ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يتبرعون بدمائهم لمرضى معهد الأورام جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

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وتم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى، التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى، ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

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و قام الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة، بالتبرع بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد، من جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والاجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.

 

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اكادمية الشرطة

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