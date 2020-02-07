سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 4 بوصة غرب الإسكندرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:17 م
صور .. إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 4 بوصة غرب الإسكندرية إصلاح كسر بماسورة مياه
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية ، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 4 بوصة ، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم خدمة أفضل للمواطن السكندرى وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس الحى بالمتابعة المستمرة ورصد الشكاوى والمشكلات لسرعة حلها

و قامت سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى ورئيس قسم المرافق بمتابعة اعمال هندسة مياه الإسكندرية ، بإصلاح كسر ماسورة المياه بقطر 4 بوصة أمام قسم شرطة كرموز بمنطقة بشاير الخير.

من جهة أخرى وفي اطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات  التي تشغل الطريق العام وإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحي ، قامت سكرتير عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى،  ومدير اشغال الطريق بعمل حملة إزالة بسوق الجمعة وميدان البورصة لتنظيم البائعين الجائلين لعدم اعاقة الحركة المرورية وذلك بوجود مفتشي إداراتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

وفى نفس السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط حملة لإزالة الاشغالات ، بناء على تعليمات العميد فادي وديع ، رئيس حي وسط ، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ،وفرض القانون، حيث قام حي وسط  بالدفع بعدد 2 حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع الحي

حيث توجهت الحملة الأولي الي شوارع : لاجتيه، سوتر ، بورسعيد ، طريق الكورنيش، عمر لطفي، وأحمد قمحه ، وتوجهت الحملة الثانية الي شارعي سعد زغلول وصفية زغلول ،وتم خلالهما رفع وإزالة كافة الاشغالات ، التعديات ، والفروشات الخاصة بالباعة الجائلين ، التي تحتل الطريق العام ، وتعيق المارة والمرور ، والتحفظ عليها.

اعمال الاصلاح
اعمال الاصلاح

 

سكرتير عام الحى
سكرتير عام الحى

 

غرق المنطقة
غرق المنطقة

 

كسر ماسورة مياه
كسر ماسورة مياه

 

 

 

 

 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة