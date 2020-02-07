صور .. إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 4 بوصة غرب الإسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

تابعت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية ، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 4 بوصة ، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم خدمة أفضل للمواطن السكندرى وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس الحى بالمتابعة المستمرة ورصد الشكاوى والمشكلات لسرعة حلها

و قامت سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى ورئيس قسم المرافق بمتابعة اعمال هندسة مياه الإسكندرية ، بإصلاح كسر ماسورة المياه بقطر 4 بوصة أمام قسم شرطة كرموز بمنطقة بشاير الخير.

من جهة أخرى وفي اطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات التي تشغل الطريق العام وإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحي ، قامت سكرتير عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى، ومدير اشغال الطريق بعمل حملة إزالة بسوق الجمعة وميدان البورصة لتنظيم البائعين الجائلين لعدم اعاقة الحركة المرورية وذلك بوجود مفتشي إداراتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

وفى نفس السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط حملة لإزالة الاشغالات ، بناء على تعليمات العميد فادي وديع ، رئيس حي وسط ، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ،وفرض القانون، حيث قام حي وسط بالدفع بعدد 2 حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع الحي

حيث توجهت الحملة الأولي الي شوارع : لاجتيه، سوتر ، بورسعيد ، طريق الكورنيش، عمر لطفي، وأحمد قمحه ، وتوجهت الحملة الثانية الي شارعي سعد زغلول وصفية زغلول ،وتم خلالهما رفع وإزالة كافة الاشغالات ، التعديات ، والفروشات الخاصة بالباعة الجائلين ، التي تحتل الطريق العام ، وتعيق المارة والمرور ، والتحفظ عليها.



اعمال الاصلاح



سكرتير عام الحى



غرق المنطقة