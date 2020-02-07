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"شعبة لعب الأطفال" : الهند و بنجلاديش وماليزيا وتايوان أسواق بديلة للصين

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:00 ص
"شعبة لعب الأطفال" : الهند و بنجلاديش وماليزيا وتايوان أسواق بديلة للصين لعب أطفال - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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قال بركات صفا ، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن مكاتب التصدير الصينية خاطبت  المستوردون المصريون ، لبدء توريد لعب الاطفال لمصر ، موضحا أن هناك متوسط 10 أنواع من لعب الاطفال لا يمكن التوقف عن استيرادها لفترات طويلة ، وإلا اختفت من السوق المحلى.
 
وأضاف صفا ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن أبرز هذه الانواع من لعب الاطفال التى لا يمكن توقف استيرادها للإقبال عليها بصورة مستمرة هى : العرائس، والعربيات، والبازل، والاورج ، والبيانو،  والجيتار ، والسلم والتعبان، لعب شخصيات الكرتون، والشطرنج ، والمكتبات،مشيرا إلى أن مصر تستورد سنويا بنحو 82 مليون دولار لعب أطفال جميعها من الصين. 
 
وأوضح، أن مكاتب التصدير الصينية ستعتمد فى طلبات مصر على الاصناف التى وردتها من قبل ونجحت فى السوق المحلى، ولكن لا يمكن أن تصدر أصناف جديدة يتم التعاقد عليها عن طريق طلبات الايميل خلال الفترة الحالية ، موضحا أن أى أصناف جديدة لا يمكن أن تدخل السوق المحلى إلا بعد حل أزمة الصين .
 
وأوضح أن مجلس إدارة شعب الاطفال سيبحث خلال الفترة المقبلة عن أسواق بديلة عن الصين للاستيراد منها ، وأبرزها الهند ، بنجلاديش ، وماليزيا ، بالإضافة إلى تايوان ، وذلك من خلال سفر المستوردين فى مجموعات إلى هذة الدول ومعرفة الانواع لديها وأسعارها التى تناسب المستهلك المصرى . 
 
وعن ارتفاع الاسعار، قال نائب رئيس شعبة لعبة الاطفال، أن أسعار لعب الاطفال شهدت ارتفاع بنحو 10% منذ شهر ديسمبر الماضى بسبب زيادة أسعار الشحن لتصل إلى 4300 جنيه الحاوية الواحدة بعد أن كانت ب 1300 دولار .
 
 

اخبار الاقتصاد

الصين

كورونا

لعب الاطفال

استيراد

الغرفة التجارية

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