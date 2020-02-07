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شاهد.. السلطات الصينية تعقم شوارع مدينة ووهان بأكلمها ضد فيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:22 م
شاهد.. السلطات الصينية تعقم شوارع مدينة ووهان بأكلمها ضد فيروس كورونا الأوضاع فى ووهان
كتب: أحمد جمعة

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تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى بمقاطع فيديو تظهر فيها السلطات المحلية فى مدينة ووهان الصينية وهى تعقم شوارع بأكملها ضد فيروس كورونا.

واستخدمت السلطات المحلية في مدينة ووهان جرافات وشاحنات كبيرة لتعقيم المنطقة، وتظهر مقاطع الفيديو ضباب أبيض ناتج عن مواد التعقيم المستخدمة فى شوارع المدينة.

وجاء تعقيم الشوارع بعد ما أمرت السلطات المحلية المواطنين فى مدينة ووهان بعدم مغادرة المنازل والبقاء داخلها حتى انتهاء أعمال التعقيم فى الشوارع ضد فيروس كورونا.

وعقمت مدينة هانجشي، التي يقطنها 2.7 مليون شخص فى إقليم هوبى، شوارعها متضمنة المتاجر والحدائق العمومية ومراكز التسوق وغيرها من مرافق المدينة.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدنية ووهان فى الصين أواخر ديسمبر الماضى، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 600 حالة وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذى ظهر أولا فى سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن خروج 23 مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفى، بعد شفائهم عبر وسائل علاجية جمعت بين الطب التقليدى الصينى والطب الغربى فى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى فى وسط الصين.

كما أشارت الوكالة الصينية إلى شفاء 5 أطفال مصابين بفيروس كورونا فى هوبى بعد تلقيهم العلاج، وخرجوا من مستشفى فى مدينة ووهان، فى هوبى بوسط الصين، أمس الخميس، تراوحت أعمارهم بين عامين و14 عاما، حيث سيحتاجون إلى فترة حجر صحى تمتد لأسبوعين، وفقا لمستشفى ووهان للأطفال.

وقال فانج يو رونج، الطبيب بالمستشفى، إن عمل الجهاز المناعى لدى الأطفال غير ناضج، ما يجعلهم معرضين لعدوى الجهاز التنفسى بأعراض أكثر تنوعا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إصابة 41 شخصا آخرين بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما، مما يرفع العدد الإجمالى للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى فى السفينة إلى 61 شخصا.


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