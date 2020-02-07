سيبها علينا..شاب يحتاج لجهاز تنشيط الحبل الشوكى بعد إصابته فى العمل (صور)

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

لم يفقد الأمل يوما فى أن يعود لطبيعته مرة أخرى، وكل يوم يطالع مواقع الإنترنت على هاتفه المحمول، باحثا عن شخص ما قد يساعده فى الحصول على هذا الجهاز الذى ربما يعيد له الأمل فى القضاء على تلك الآلام المبرحة التى تلازمه منذ 4 سنوات، حيث تعرض لتلك الحادثة المروعة التى سببت له كل تلك المعاناة، ولكنه راض بقضاء الله ولديه أمل كبير فى الشفاء والعودة لحياته الطبيعية برفقة أسرته وأطفاله.

هو شاب بسيط لم تمنحه الحياه فرصة كافية لأن يحقق هدفه فيها بعد أن حصل على مؤهل متوسط، وخرج بحثا عن لقمة العيش فامتهن حرفة نجار مسلح، وظل يكافح برفقة أسرته وتزوج بعدها وأنجب طفلين حتى يوم الحادث المشئوم، بعد أن خرج للعمل فى قرية غرب الموهوب وأثناء العمل فوجئ بانهيار حائط وسقوطه عليه، ولم يشعر بشىء بعدها حتى استفاق داخل المستشفى لتبدأ رحلة معاناته.

منصور حنفى شاب حاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 32 عاما ويعيش فى قرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة، يطالب بتوفير جهاز طبى غير موجود داخل مصر وهو مختص بتحفيز النخاع الشوكى للعمل بصورة طبيعية، وهو ما أخبره به الطبيب المعالج بعد ان استنفذ كل السبل فى الحصول على وسيلة طبية تقضى على معاناته، وتجعله يمارس حياته بصورة عادية فهو يعانى من إصابة فى العمود الفقرى وضغط على النخاع الشوكى تسبب فى فقده للقدرة على التحكم فى عملية الإخراج، وعدم القدرة على المشى بصورة طبيعية.

يقول منصور فى تصريح خاص لــ اليوم السابع أنه حاصل على مؤهل متوسط ويعمل كنجار مسلح وتعرض لحادث منذ حوالى 4 سنوات أثناء عمله فى منزل بإحدى قرى الداخلة، حيث سقط عليه حائط أصيب على إثره بكسر فى العمود الفقرى ويده اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى الداخلة العام وبدأ رحلة العلاج على مدار 4 سنوات دون جدوى وذلك لتفاقم إصابته وتأثر الحبل الشوكى بما حدث من كسور في الفقرات القطنيه وجعله غير قادر علي التحكم في الوظائف الحيوية وخاصا في عملية الاخراج مما جعله يعتمد علي الحقن الشرجية والقسطرة مما سبب له الما مبرحة لا يستطيع تحملها .

ويضيف منصور أنه متزوج ويعول طفلين وليس له أى مصدر دخل آخر، حيث تكلفت نفقات العلاج على مدي السنوات الماضية أكثر من ماتئي ألف جنيه وحتى الان لم تتحسن حالته وابلغه الاطباء ان علاجه يمثل في جهاز يعمل علي تحفيز الحبل الشوكي فهو لا يستطيع تحمل الالم المصاحبة لاستخدام الحقن الشرجي والقسطرة مما تتسبب في اعراض جانبية ادت بالحاق الضرر بالجهاز الهضمي والكليتين ولا يستطيع تحمل نفقات أو ثمن هذا الجهاز ويطالب المختصين بالتدخل لمساعدته فى الوصول لهذا الجهاز حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعى فى ابسط صورها .

وناشد منصور اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم والجهات المختصة بقطاع الصحة لكى يساعدوه فى الحصول على وسيلة تمكنه من الحصول على هذا الجهاز الذى يتواجد فى عدة دول أوربية، وغير موجود فى مصر وذلك حتى يتسنى له تفادى تلك الأضرار الناتجة عن العلاج النمطى الذى لم يعد قادرا على التعايش معه ويتمنى أن يجد المساندة والدعم لكى يتمكن الحركة والوقوف مرة أخرى على قدميه .

للتواصل مع الحالة المرضية على الرقم التالى :

01286517032

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.