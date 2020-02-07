سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2–2020

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:12 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2–2020 الدولار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2- 2020، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى. 
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:    
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.72 جنيه للشراء.
15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء.
 
15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.
15.82 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.72 جنيه للشراء.
 
15.82 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.74 جنيه للشراء.
 
   
15.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.72 جنيه للشراء.
15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.72 جنيه للشراء.
15.82 جنيه للبيع.
 
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 

اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر

الدولار اليوم

الدولار

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر الدولار ينخفض اليوم ما بين قرشين لـ4 قروش.. ويسجل 15.72 جنيه للشراء

الخميس، 06 فبراير 2020 12:47 م

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-2-2020 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:43 ص

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-2-2020 أمام الجنيه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:12 ص

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-2-2020 ويسجل 15.74 جنيه

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:35 ص

تصوير الأعمال الفنية فى أوروبا يعود من جديد مع انخفاض سعر الدولار

الجمعة، 31 يناير 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة