"ستاندرد آند بورز" تُخفض توقعاتها للنمو الاقتصادى بالصين لـ5% هذا العام

نيويورك - أ ش أ

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الأمريكية، اليوم الجمعة، أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادى فى الصين إلى 5% في عام 2020، وسط مخاوف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث أكدت الوكالة الأمريكية، في بيان نشرته ونقله عنها موقع "فوركس ستريت"، أن هذا التباطؤ سيكون له تأثير جوهري على النمو الاقتصادي العالمي، حيث انخفضت عن التوقعات السابقة بمقدار 0.6% بسبب مخاوف الفيروس التاجي الجديد.

وأشارت إلى أن التأثير الأكبر لفيروس كورونا سيتضح في الربع الأول الجاري، وتوقعت أن يتعافى في وقت لاحق من العام، وبشكل كبير في الربع الثالث.