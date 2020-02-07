سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 06:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:00 ص
زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات محكمة الاسرة-ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وتعرضه للابتزاز على يديها ليضطر لدفع ثمن المنقولات الزوجية 3 مرات، طوال فترة زواجه التى دامت 6 سنوات، ليؤكد:" للأسف أنا ضحية لزواج الصالونات بعد أن وقعت فى قبضة زوجه لا تعرف الرحمة، تستخدم سلاح قانون الأحوال الشخصية لتنتقم مني، وفوجئت بأخلاقها وعلو صوتها وألفاظها السيئة وعنفها الذى زاد ضدي، وأخذها الطلاق لعبة لتبتزنى بتركها للمنزل فى كل خلاف".

وأضاف الزوج "ع.م.ن، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "دفعت الثمن من تدهور صحتي، وملاحقتى باتهامات باطله، اثرت على عملى، بسبب عنف زوجتى وجبروتها، وتهديد أهلها، لدرجة وصلت لدفعها لبلطجية للتعدى على بالضرب المبرح، وقضائى 3 شهور أرقد بالمستشفى بين الحياة والموت".

وتابع الزوج البالغ من العمر 33 عاما:"لاحقتنى بقضايا الحبس ودعوى طلاق وتبديد منقولات، رغم عدم تخلفى عن دفع النفقات، وحرمانها لى من أطفالي، وتسلمها ثمن المنقولات 3 مرات حتى تسمح لى برؤيتهم، مضيفا:" تساومنى بدفع مبالغ مالية وتسجيل شقتى باسمها حتى تعتقنى، لتخطط للتخلص منى ولكن بعد تحقيقها مكاسب مادية".

ويتابع:"لم أكن أعلم المصيبة التى تعدها لى، وأنها تنتظر اللحظة المناسبة لتزج بى داخل السجن، رغم معاملتى الحسنة لها، وتوفير مستوى معيشى لائق لها، ومساعدتى لأهلها ماديا، وقضائهم معظم الأوقات بمنزلنا، وللأسف اكتشفته بعد فوات الأوان، بعد أن عشنا تحت سقف منزل واحد ".

 

وأضاف الزوج الصادر بحقه حكم حبس بسنه سجن بعد اتهامه بتبديد منقولات زوجته:" سرقت كل متعلقاتى وأوراقى المهمة، وأجبرتنى على دفع أموال لها، حتى أتفادى إساءتها لوالدى المسن، بعد ادعائها التعرض للضرب على يديه، لأضطر لدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض لها لتقبل التصالح معي".


محكمه الاسره

قائمه المنقولات

خلافات زوجيه

جنحه

حبس زوج

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية حتى الأحد

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية حتى الأحد

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

الصحة: لا يشترط موافقة ولى الأمر لخضوع التلاميذ للكشف المبكر عن السمنة والتقزم

الصحة: لا يشترط موافقة ولى الأمر لخضوع التلاميذ للكشف المبكر عن السمنة والتقزم

فصل الكهرباء عن 23 منطقة بالسويس اليوم لإجراء أعمال صيانة

فصل الكهرباء عن 23 منطقة بالسويس اليوم لإجراء أعمال صيانة

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة