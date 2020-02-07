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زعيم الأغلبية بالبرلمان: نتابع ملف دعم المصدرين لزيادة قدرتهم التنافسية

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:00 م
زعيم الأغلبية بالبرلمان: نتابع ملف دعم المصدرين لزيادة قدرتهم التنافسية عبد الهادى القصبى مع محرر اليوم السابع
رسالة برلين عبد الحليم سالم

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عبد-الحليم-سالم
 
 
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى ، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن معرض فروت لوجستيكا فى ألمانيا يعد من أهم المعارض المتخصصة فى الخضر والفاكهة على مستوى العالم العالم، مشيرا الى أن  مشاركة 72 شركة مصرية فى هذه الفعاليات يعد نقلة نوعية ،  خاصة وأن 13 شركة من الشركات لشباب المصدرين .
 
وأضاف "القصبى"، أن مصر الأولى فى تصدير البطاطس، والثانية فى تصدير الفراولة، والرابعة فى تصدير البصل وربع واردات ألمانيا من الخضر والمنسوجات من مصر، وهو ما يعكس أهمية التصدير، ولذا يهتم المجلس بحل كافة مشاكل المصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم  ، فى إطار مساع الحكومة لإصلاح الخلل فى الميزان التجارى ، وبالتالى المجلس أصدر العديد من القوانين الداعمة للزراعة والتصدير بالتنسيق مع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وحول ملف المساندة التصديرية الحكومية ، قال عبد الهادى القصبى، إن البرلمان يتابع مع الحكومة دعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية .
يذكر أن حجم الشركات العارضة فى " فروت لوجستيكا "  فى ألمانيا بلغ  3200 شركة عالمية من 136 دولة حول العالم ، ويُعد الجناح المصرى الذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجلس التصديرى والغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة من أهم الأجنحة المميزة .
 
 

فروت لوجستيكا

برلين

عبد الهادى القصبى

الصادرات

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