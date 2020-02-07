سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا ترفض التدخل العسكرى لحل الأزمة السياسية فى فنزويلا

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:06 م
روسيا ترفض التدخل العسكرى لحل الأزمة السياسية فى فنزويلا لافروف
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن روسيا دعت أمس الخميس للحوار بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة لحل الأزمة السياسية فى فنزويلا ورفضت أى تدخل عسكرى فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.

وكان لافروف فى المكسيك كجزء من جولته فى العديد من دول أمريكا اللاتينية، والتى تشمل فنزويلا وكوبا، حيث يجتمع اليوم الجمعة للقاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وفى مؤتمر صحفي ، قال وزير الخارجية إن بلاده والمكسيك ملتزمتان بالحوار بين القوى السياسية الفنزويلية سعياً إلى استحضار الحالة السياسية و لا تستند إلى محاولات لإثارة مواجهة للقوات والتدخل العسكرى".

وعلى الرغم من أن لافروف وصف تصرفات مجموعة ليما المزعومة لمحاولة حل الأزمة فى الدولة الكاريبية بأنها "فرض" ، بالإضافة إلى كونه غير مفيد ، إلا أن حكومته ليس لديها مقترحات ملموسة بشأن هذه القضية أيضًا.

وأضاف المسؤول الروسى الذى أقامت حكومته علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع إدارة مادورو ، التى يعتبرونها الرئيس الشرعى الوحيد فى فنزويلا ، بدلاً من زعيم المعارضة خوان جوايدو ، "إننا لا نقدم أى مقترحات، ولكن نحترم شركائنا".

وكانت تمر فنزويلا بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ، وقام جوايدو بتنصيب نفسه رئيسا للبلاد فى يناير 2019 ، بحجة ان فوز مادورو فى انتخابات 2018 كان بشكل غير شرعى، واعترفت به العديد من الدول ، وكانت أولها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية،ولكن مادورو يحتفظ بالسيطرة على وظائف الدولة ويحظى بدعم كوبا والصين وروسيا.

وتتزامن جولة وزير الخارجية الروسى فى دول أمريكا اللاتينية مع نهاية جولة جوايدو أمس الخميس فى واشنطن ، حيث اجتمع مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الذين أعربوا عن دعمه وأدان مادورو.

 

 

 


فنزويلا

روسيا

واشنطن

رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لافروف: محادثات بين روسيا والمكسيك حول صفقة طائرات هليكوبتر عسكرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:14 ص

لافروف: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن إدلب السورية

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:12 ص

لافروف يجتمع مع رئيس فنزويلا مادورو في مدينة كاراكاس

الخميس، 06 فبراير 2020 03:01 ص

لافروف : روسيا سترد على مناورات الناتو المقرر إجراؤها فى أوروبا مارس المقبل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:02 م

لافروف: نحتفظ بمحطات القطب الجنوبى لاكتشافنا بحيرة عذراء من عمر الأرض

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة