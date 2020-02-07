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رئيس منظمة الصحة العالمية: 31 ألف مصاب بفيروس كورونا فى الصين

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:21 م
رئيس منظمة الصحة العالمية: 31 ألف مصاب بفيروس كورونا فى الصين رئيس منظمة الصحة العالمية
كتب عامر مصطفى

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قال تيودرس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن هناك حولى 31 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى الصين، وحذر من مخاطر إزدياد حالات الإصابة بذلك الفيروس، موضحاً أن هناك نقصا فى معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا بسبب ارتفاع الطلب، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

واستخدمت السلطات المحلية فى مدينة ووهان جرافات وشاحنات كبيرة لتعقيم المنطقة، وتظهر مقاطع الفيديو ضباب أبيض ناتج عن مواد التعقيم المستخدمة فى شوارع المدينة.

وجاء تعقيم الشوارع بعد ما أمرت السلطات المحلية المواطنين فى مدينة ووهان بعدم مغادرة المنازل والبقاء داخلها حتى انتهاء أعمال التعقيم فى الشوارع ضد فيروس كورونا.

وعقمت مدينة هانجشى، التي يقطنها 2.7 مليون شخص فى إقليم هوبى، شوارعها متضمنة المتاجر والحدائق العمومية ومراكز التسوق وغيرها من مرافق المدينة.

وبدأ تفشي فيروس كورونا فى مدنية ووهان فى الصين أواخر ديسمبر الماضى، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 600 حالة وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذى ظهر أولا فى سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن خروج 23 مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفى، بعد شفائهم عبر وسائل علاجية جمعت بين الطب التقليدى الصينى والطب الغربى فى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى فى وسط الصين.

كما أشارت الوكالة الصينية إلى شفاء 5 أطفال مصابين بفيروس كورونا فى هوبى بعد تلقيهم العلاج، وخرجوا من مستشفى فى مدينة ووهان، فى هوبى بوسط الصين، أمس الخميس، تراوحت أعمارهم بين عامين و14 عاما، حيث سيحتاجون إلى فترة حجر صحى تمتد لأسبوعين، وفقا لمستشفى ووهان للأطفال.

وقال فانج يو رونج، الطبيب بالمستشفى، إن عمل الجهاز المناعى لدى الأطفال غير ناضج، ما يجعلهم معرضين لعدوى الجهاز التنفسى بأعراض أكثر تنوعا.


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