رئيس مدينة الطود يناقش ملفات النظافة والتجميل وتقنين أراضى الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم عقب صلاة الجمعة، اجتماع مصغر برؤساء القرى لمناقشة وبحث بعض الملفات بالمركز وسير الأعمال والمشاريع الجارية بالقرى، بحضور الدكتور محمد محمود رزق، وعلى سيد صادق نائبي رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير عام المركز، ومديري إدارات المتابعة والتفتيش بالمركز، حيث تناول الاجتماع حول العمل الميداني المتواصل لرؤساء القرى بالشارع، والتي تحمل في طياتها الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من نظافة وتجميل وكهرباء ومياه وطرق وصحة، وحل المشاكل والمتطلبات للمواطنين ومواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمدينة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح الجديد في البناء المخالف، و الإيرادات والتحصيل لكل قرية لممتلكات الدولة، مع موافاة رئيس المركز بمحاضر المخالفين من نظافة وإشغالات، وإعداد تقرير أسبوعي عن الإنجازات بالقرى، وشدد رئيس مركز ومدينة الطود على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع ومتابعة كل موقف من تنفيذ المشروعات، مع التركيز على استمرار تفعيل منظومة النظافة والتجميل بالمدينة والقرى وتكثيف مجهودات القائمين عليها، والتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة من خلال إزالتها فى المهد وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخلال الاجتماع وجه العميد محمد إبراهيم عياد، تعليماته لرؤساء القرى بالتنبيه على الأهالي أصحاب العقارات والمباني المخالفة للتراخيص عليهم سرعة التقديم لقانون التصالح طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، كما أشاد رئيس المدينة خلال الاجتماع بالتطورات التي حدثت بقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية بتطوير الحدائق والمداخل والمخارج للقرية.

وكان قد شهد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات توديع الوفود الشبابية النزيلة في مقر المدينة الشبابية بمدينة الطود عقب الإنتهاء من رحلاتهم ضمن مبادرة "إعرف بلدك" بالأقصر وأسوان، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فى انطلاق قطار مخصوص للشباب من محطة أسوان وقوفاً بمحطة إدفو ثم محطة الطود متجهاً إلى القاهرة.