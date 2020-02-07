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رئيس مدينة إسنا: إحالة شكاوى رفع السائقين تسعيرة الأجرة لإدارة المرور

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:55 ص
رئيس مدينة إسنا: إحالة شكاوى رفع السائقين تسعيرة الأجرة لإدارة المرور موقف سيارات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تحقيقها، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم التدخل لحل أزمة وردت للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بشكوى من أحد المواطنين، وذلك بشأن التضرر من السائقين واستغلالهم أكثر من مرة بإجبار المواطنين على دفع 2 جنيه من كوبرى طفنيس للكيمان، وما ينتج عنه من مشادات بين الركاب والسائق، وذلك بالمخالفة لتعريفة المرور للركاب، مؤكداً على أنه على الفور وجه برفع الأمر للجهة المختصة بشأن استغلال المواطنين فى التعريفة ومخاطبة وحدة المرور وإدارة المواقف، كما وجه أنه فى حالة حدوث أى مخالفة  فيما يتعلق برفع السائقين لتعريفة أو خطوط السير، على المواطن تقديم شكوى برقم السيارة موجه لإدارة المرور لاتخاذ اللازم قانونا وسحب الترخيص والوقف.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان، أنه كان قد تدخل في شكوى من قبل وردت بشأن التضرر من الموقف العشوائى بالشيخ أحود، وأيضاً تعريفة خط الكيمان، وإجبار المواطنين على النزول بكوبرى أصفون، وعلى الفور وجه برفع الشكوى للجهة المختصة بشأن استغلال المواطنين في التعريفة ومخاطبة وحدة المرور وإدارة المواقف.

 


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