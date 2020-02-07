رئيس مالاوى يستأنف حكما بإلغاء فوزه فى الانتخابات

(رويترز)

استأنف كل من رئيس مالاوى بيتر موثاريكا واللجنة الانتخابية فى البلاد حكما قضى بإلغاء فوز موثاريكا فى انتخابات الرئاسة التى أجريت فى العام الماضي.

وفى وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التى أجريت فى مايو أيار 2019 والتى أعادت موثاريكا إلى الحكم قائلة إن الاقتراع شابته مخالفات خطيرة وممنهجة وواسعة النطاق شملت عمليات تغيير فى كشوف النتائج باستخدام سائل التصحيح.

وقال أنييس باتيمبا كاتب المحكمة العليا لرويترز اليوم الجمعة إن المحكمة تلقت استئنافين الأول من موثاريكا والثانى من اللجنة الانتخابية، واستنكر موثاريكا الحكم قائلا إنه "تخريب خطير للعدالة وهجوم على نظمنا الديمقراطية ومحاولة لتقويض إرادة الشعب".

وفاز موثاريكا، وهو رئيس البلاد منذ عام 2014، بالانتخابات بنسبة 38.57 فى المئة فى حين حصل لازاروس تشاكويرا زعيم حزب المعارضة على 35.41 فى المئة من أصوات الناخبين وساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 فى المئة من الأصوات.

واستطاع موثاريكا (79 عاما) وهو أستاذ قانون سابق كبح جماح أسعار السلع الأساسية المرتفعة وتحسين الطرق وجوانب أخرى فى البنية الأساسية.

لكن منتقديه يتهمونه بالمحسوبية والفشل فى محاربة الفساد فى الدولة التى تقع فى الجنوب الأفريقى والتى يحاصرها الجفاف بشكل متكرر وتعتمد على المساعدات من الخارج.