سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس مالاوى يستأنف حكما بإلغاء فوزه فى الانتخابات

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:47 م
رئيس مالاوى يستأنف حكما بإلغاء فوزه فى الانتخابات اقتراع _ صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنف كل من رئيس مالاوى بيتر موثاريكا واللجنة الانتخابية فى البلاد حكما قضى بإلغاء فوز موثاريكا فى انتخابات الرئاسة التى أجريت فى العام الماضي.

وفى وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التى أجريت فى مايو أيار 2019 والتى أعادت موثاريكا إلى الحكم قائلة إن الاقتراع شابته مخالفات خطيرة وممنهجة وواسعة النطاق شملت عمليات تغيير فى كشوف النتائج باستخدام سائل التصحيح.

وقال أنييس باتيمبا كاتب المحكمة العليا لرويترز اليوم الجمعة إن المحكمة تلقت استئنافين الأول من موثاريكا والثانى من اللجنة الانتخابية، واستنكر موثاريكا الحكم قائلا إنه "تخريب خطير للعدالة وهجوم على نظمنا الديمقراطية ومحاولة لتقويض إرادة الشعب".

وفاز موثاريكا، وهو رئيس البلاد منذ عام 2014، بالانتخابات بنسبة 38.57 فى المئة فى حين حصل لازاروس تشاكويرا زعيم حزب المعارضة على 35.41 فى المئة من أصوات الناخبين وساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 فى المئة من الأصوات.

واستطاع موثاريكا (79 عاما) وهو أستاذ قانون سابق كبح جماح أسعار السلع الأساسية المرتفعة وتحسين الطرق وجوانب أخرى فى البنية الأساسية.

لكن منتقديه يتهمونه بالمحسوبية والفشل فى محاربة الفساد فى الدولة التى تقع فى الجنوب الأفريقى والتى يحاصرها الجفاف بشكل متكرر وتعتمد على المساعدات من الخارج.

 

 


رئيس مالاوى

مالاوى

الانتخابات في مالاوى

الانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة