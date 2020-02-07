حالتان جديدتان لفيروس كورونا فى مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية

أعلن مسؤولو الصحة الكنديون عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا الجديد فى مقاطعة بريتش كولومبيا، مما يرفع العدد الإجمالى من حالات الإصابة بالفيروس فى المقاطعة إلى أربع حالات.
وقالت الدكتورة بونى هنرى مسؤولة الصحة فى المقاطعة إن الحالتين الجديدتين من نفس العائلة لرجل وزوجته فى الثلاثينات من العمر ويعيشان فى مقاطعة هوبى الصينية، حيث بدأ تفشى المرض. وكانا زوران المرأة الخمسينية التى كانت أول حالة إصابة بالفيروس فى المقاطعة، حيث يعتقد مسؤولو الصحة أن أحد الزائرين ربما قام بنقل الفيروس إلى مريضين آخرين.
وقالت هنرى "المريضان الجديدان أظهرا أعراضا خفيفة جدًا "ظهرت مثل نزلات البرد"، لافتة إلى أن الأشخاص الثلاثة فى هذه العائلة المصابة بالفيروس يبقون فى عزلة فى منازلهم فى منطقة فانكوفر الساحلية للصحة.
حالتان جديدتان لفيروس كورونا فى مقاطعة بريتش كولومبيا الكنديةالجمعة، 07 فبراير 2020 07:13 ص
كورونا
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أعلن مسؤولو الصحة الكنديون عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا الجديد فى مقاطعة بريتش كولومبيا، مما يرفع العدد الإجمالى من حالات الإصابة بالفيروس فى المقاطعة إلى أربع حالات.
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