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جهاز الإحصاء: 9.8 مليون دولار صادرات مصر لدول الكوميسا أكتوبر الماضى

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:00 ص
جهاز الإحصاء: 9.8 مليون دولار صادرات مصر لدول الكوميسا أكتوبر الماضى شعار تجمع دول الكوميسا
كتب: مدحت عادل

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سجل إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا "خلاف دول حوض النيل" ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 9.8 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 9.1 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 700 ألف دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري في أكتوبر الماضي.

كوميسا
صادرات دول الكوميسا

ورصد تقرير جهاز الاحصاء، تطور الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال أكتوبر الماضي، وذلك لأربعة دول هي "موريشيوس، جيبوتي، زيمبابوي، زامبيا" وكانت الزيادة الأكبر بين الدول الأربعة في الصادرات المصرية إلى موريشيوس وبلغت نحو 3.6 مليون دولار في أكتوبر الماضي مقابل 2.8 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 800 ألف دولار.

 

وبلغت الصادرات المصرية إلى زيمبابوي نحو 1.5 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 1.4 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق طفيف بلغ نحو 100 ألف دولار، ثم الصادرات المصرية إلى زامبيا والتي سجلت مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 1.1 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو 100 ألف دولار، بينما ارتفعت إجمالي الصادرات المصرية إلى باقي دول الكوميسا لتصل إلى 1.7 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 1.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

واردات كوميسا
الواردات من دول الكوميسا

وفي المقابل حقق إجمالي الواردات المصرية من دول الكوميسا تراجعا ملحوظا خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت نحو 9 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 31 مليون دولار، نتيجة تراجع الواردات المصرية من زامبيا والتي سجلت نحو 6 ملايين دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 37 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 31 مليون دولار.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

التعبئة والاحصاء

صادرات مصر

دول حوض النيل

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