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جمباز الشرقية يحقق 6 ميداليات فى بطولة الجمهورية

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:07 ص
جمباز الشرقية يحقق 6 ميداليات فى بطولة الجمهورية اللاعبات المشاركات فى البطولة
الشرقية - إيمان مهنى

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حقق فريق الجمباز الأيروبك مرحلة تحت 8 سنوات انجازاً لنادى الشرقية فى بطولة الجمهورية، والتي أقيمت بمدينة 6 اكتوبر بصالة الشباب والرياضة، حيث نجحت الـ 6 لاعبات المشتركات في حصد 4 ميداليات فضية و 2 برونزية، حيث حصدت اللاعبات جويرية هاني عبدالمقصود تحت 7 سنوات، وكنزي تامر سليم تحت 8 سنوات، وإيسل هيثم الشرقاوي تحت 7 سنوات، وميرا محمود كمال تحت 8 سنوات، على الميدالية الفضية، بينما حصلت على البرونزية كل من رودينا محمود تحت 8 سنوات، وريناد عبدالله تحت 7 سنوات.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من  الكابتن كاريمان محمد حسين، والكابتن رويدا أحمد، والكباتن محمد عبدالغفار وعفاف جلال إداريي الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي .
 
وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللاعبات علياء ابراهيم عبد الرحمن ، لفوزها بالمركزين الأول والثاني وحصولها علي الميداليتن الذهبيه والفضية وفرح صبري عبدالله لفوزها بالمركز الثالث وحصولها علي ميداليتين برونزيتين وهبه وليد حسني لفوزها بالمركز الثالث وحصولها علي الميدالية البرونزية وفرح صبري عبد الله لفوزها بالمركز الثالث وحصولها علي الميدالية البرونزية وذلك في البطولة العربية المفتوحه للتايكوندو والتي أقيمت بدوله الامارات العربيه المتحده خلال الفتره من 27 يناير حتي 31 يناير 2020.
 
كما هنأ محافظ الشرقيه البطلة رحاب أحمد ابنة محافظة الشرقية الفائزة بالميدالية الذهبية برفع وزن 115 كجم في بطولة كأس العالم لرفع الاثقال الباراليمبك" ذوي القدرات الخاصة"والتي اقيمت بدوله نيجيريا.
 
متمنياً لهن ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عالياً فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
 
أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.
 
اللاعبات المشاركات فى البطولة (1)
اللاعبات المشاركات فى البطولة 
اللاعبات المشاركات فى البطولة (2)
اللاعبات المشاركات فى البطولة 

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