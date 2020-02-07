جامعة الأزهر تواجه كورونا بغرف عزل بالمدن الجامعية وندوات تثقيفية

كتب لؤى على

كشف الدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن اتخاذ الجامعة عدة تدابير تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد غدا السبت 8 فبراير ،وذلك تحسبا لظهور فيروس كورونا ، حيث تم عمل غرفة عمليات لمواجهة أى تهديدات تواجه الطلاب وتخصيص غرفة عزل بالمركز الطبى بالمدن الجامعية وكذلك مستشفى الطلبة بالدراسة وتم نشر معلومات إرشادية عن هذا الوباء.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ، أن الجامعة قامت بإنشـاء غرف عزل صحى مؤقتة مجهــزة طبقــا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحة العدوى بالمدن الجامعــية ومستشفى الطلاب، للتعامل السريع والفوري مع حالات الطلاب المشتبه بها ان وجد ، ثم إحالتهم جميعا لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج ان استلزم الأمر،بالإضافة إلى توفير كافة الاشتراطات الصحية فى المتعاملين مع الحالات المشتبه بها.

وتابع : أنه سيتم تدشين حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعى عن سبل الوقاية من فيروس كورونا ،بالإضافة إلى تنظيم محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات

من ناحية أخرى وفي إطار نشاط كليات جامعة الأزهر الشريف، وحرصها على محاربة الفساد الإداري بكافة أشكاله والتوعية بخطورته على الفرد والمجتمع، تنظم كلية القرآن الكريم بطنطا ندوة للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تحت عنوان: "الفساد الإداري.. صوره وأسبابه وطرق علاجه" مع مقدمة في فن الإدارة، وذلك يوم الأحد القادم، بقاعة المؤتمرات بالكلية،تأتي هذه الندوة، في إطار سلسة المحاضرات التثقيفية والتوعوية التي يحرص عليها رئيس الجامعة، في مجالات متنوعة، بكافة كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الندوة تتناول التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه ودور الفرد والمؤسسة في مواجهته والقضاء عليه لتعزيز النزاهة والشفافية، وكيف تناولته الشريعة الإسلامية، والتي تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية وخدمة المجتمع وأفراده واتخاذ الآليات التي تحافظ على مقدرات ومقومات الوطن.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الجامعة ودورها في تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمكافحة الفساد بأنواعه لما له من تأثيرات سلبية على مسيرة التنمية والتقدم لتحقيق رؤية مصر 2030.