سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر تواجه كورونا بغرف عزل بالمدن الجامعية وندوات تثقيفية

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:27 م
جامعة الأزهر تواجه كورونا بغرف عزل بالمدن الجامعية وندوات تثقيفية الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الازهر لشؤون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن اتخاذ الجامعة عدة تدابير تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد غدا السبت 8 فبراير ،وذلك تحسبا لظهور فيروس كورونا ، حيث تم عمل غرفة عمليات لمواجهة أى تهديدات تواجه الطلاب وتخصيص غرفة عزل بالمركز الطبى بالمدن الجامعية وكذلك مستشفى الطلبة بالدراسة وتم نشر معلومات إرشادية عن هذا الوباء.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ، أن الجامعة قامت بإنشـاء غرف عزل صحى مؤقتة مجهــزة طبقــا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحة العدوى بالمدن الجامعــية ومستشفى الطلاب،  للتعامل السريع والفوري مع حالات الطلاب المشتبه بها ان وجد ، ثم إحالتهم جميعا لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج ان استلزم الأمر،بالإضافة إلى توفير كافة الاشتراطات الصحية فى المتعاملين مع الحالات المشتبه بها.

وتابع : أنه سيتم تدشين حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعى عن سبل الوقاية من فيروس كورونا ،بالإضافة إلى تنظيم محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات 

من ناحية أخرى وفي إطار نشاط كليات جامعة الأزهر الشريف، وحرصها على محاربة الفساد الإداري بكافة أشكاله والتوعية بخطورته على الفرد والمجتمع، تنظم كلية القرآن الكريم بطنطا ندوة للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تحت عنوان: "الفساد الإداري.. صوره وأسبابه وطرق علاجه" مع مقدمة في فن الإدارة، وذلك يوم الأحد القادم، بقاعة المؤتمرات بالكلية،تأتي هذه الندوة، في إطار سلسة المحاضرات التثقيفية والتوعوية التي يحرص عليها رئيس الجامعة، في مجالات متنوعة، بكافة كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الندوة تتناول التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه ودور الفرد والمؤسسة في مواجهته والقضاء عليه لتعزيز النزاهة والشفافية، وكيف تناولته الشريعة الإسلامية، والتي تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية وخدمة المجتمع وأفراده واتخاذ الآليات التي تحافظ على مقدرات ومقومات الوطن.
 
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الجامعة ودورها في تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمكافحة الفساد بأنواعه لما له من تأثيرات سلبية على مسيرة التنمية والتقدم لتحقيق رؤية مصر 2030.

 


فيروس كورونا

الازهر الشريف

جامعة الازهر

المدن الجامعية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اقتراحان فى البرلمان لإنشاء فرع لجامعة الأزهر وكليتى طب وتمريض بكفر الشيخ

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص

رئيس جامعة الأزهر للطلاب: احذروا دعاوى التشدد والتطرف بهدف تفتيت الأوطان

الخميس، 30 يناير 2020 05:48 م

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 30 يناير 1942.. مؤتمر لطلاب الإخوان فى جامعة الأزهر يطالب بتحقيق «اتحاد وتشريع إسلامى» ويتجاهل طرد الاحتلال الإنجليزى

الخميس، 30 يناير 2020 10:00 ص

التأديبية: إلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر بوقف أستاذ الجامعى عن العمل 3 أشهر

الإثنين، 27 يناير 2020 04:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة