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الجمعة، 07 فبراير 2020 03:50 م
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تنفيذ 19 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة غرب الإسكندرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:19 م
تنفيذ 19 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة غرب الإسكندرية إزالة التعديات فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية، شن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وايقاف أعمال البناء المخالف في المهد، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضي 

حيث شنت الأجهزة التنفيذية، بحي العامرية أول، حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس الحي وبحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحي ورئيس وحدة الإزالة وجميع الإدارات المعنية بالحي ورى النوبارية ومفتش آثار النهضة وقوات من الأمن المركزى وقوات من قسم العامرية أول.

 وأشار بيان صادر من حى العامرية أول الى أنة تم تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة صادرة من المجلس الأعلى للآثار بالموجه 15 بنطاق الحي بإجمالي مساحة 625 م2 بمنطقة سيدى بلال بالنهضة عبارة عن منزل واسوار، كما تم تنفيذ عدد 15  قرار إزالة صادرة من وزارة الموارد المائية والري بإجمالي مساحة 31186 م2 بمنطقة النهضة ترعة فنجرى

من جهة أخرى واصل حى العامرية ثان حملات الازالة للبناء المخالف بدون ترخيص ، حيث قام رئيس وحدة الازالة ولجنة التدخل السريع وادارة اشغال طريق،  اليوم الجمعة بحملة فورية بالكينج بحرى للتصدى للبناء المخالف، وأشار بيان صادر اليوم من حى العامرية، الى أن الحملة قد اسفرت عن هدم وإزالة اسوار بالمهد مبانى بالطوب الابيض بتقسيم المحافظة كينج بحرى

وفي إطار تصدي حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون، قامت لجنة التدخل السريع بالتوجه الى العقار الكائن خلف رقم 3 شارع محمد مصطفي مرسي منطقة سبورتنج تم ايقاف اعمال تشوين والتحفظ علي ونش كامل ، العقار الكائن رقم 10 ش حفني ناصف منطقة سيدي جابر تم فك شدة خشبية وجود شده خشبيه بالدور الاخير والتحفظ علي" هلتي، شنيور"


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البناء المخالف

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