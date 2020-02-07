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"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية حتى الأحد

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:00 ص
"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية حتى الأحد حالة الطقس
كتب محمود راغب

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حالة من حالة عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد تستمر حتى الأحد المقبل، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 6 درجات بكافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الأحد المقبل، وذلك كما يلى:

تتراوح درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة :

- القاهرة العظمى 17-15  الصغرى 11-9

- الوجه البحري العظمى  16-15  الصغرى 10-9

- السواحل الشمالية العظمى  16-15  الصغرى 10-9

- جنوب سيناء العظمى  20-18 الصغرى  12-11

- شمال الصعيد العظمى 18-17 الصغرى  8-7

- جنوب الصعيد العظمى  22-19  الصغرى 10-9

 
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية إعتبارا من الأربعاء الماضى 5 فبراير وحتى يوم الأحد 9 فبراير، حيث كشفت هيئة الأرصاد أنه بدء من اليوم من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربه قد تصل لحد العاصفه على بعض المناطق المكشوفه وتؤدي الى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

 فبعد ارتفاع فى درجات الحراره عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء  بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات يومى الأربعاء والخميس، اعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات  مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.


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