تعليم كفر الشيخ: بدء الدراسة السبت وتشديدات لتوعية الطلاب للوقاية من الأمراض

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى سيبدأ فى موعده، السبت، فى جميع المدارس التابعة للتعليم الفني، وبعض المدارس ذات الفترتين التابعة للتعليم الأساسى، والمدارس التى تعمل فترة واحدة سوف تبدأ الدراسة بها، يوم الأحد المقبل، 9 فبراير.

وأوضحت وكيل الوزارة، فى بيان لها، أن هذا يأتى وفق تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، وشددت وكيل الوزارة على وصول الكتب لكل المدارس، وانتظام الجدول الدراسى، ووجهت بضرورة الإلتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها أعلنت عن قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، وموافقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية "مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية"، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفه أنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، وأن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، حسب تعليمات الوزارة .

وقالت وكيل الوزارة، هناك رابط جديد لتلقى الشكاوى من نتيجة امتحان الصف الثانى الثانوى على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وجود رابط على موقع الإحصاء؛ لحصر جميع الطلاب الذين قاموا بالإبلاغ عن أى عطل أصاب التابلت أثناء أداء الامتحان.

وأضافت، أنها وجهت بتوعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولى من مديرية الصحة بالمحافظة، خاصة أن هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية، تم تفعيله على وقع المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة، أنها شددت على تنفيذ تعليمات الوزارة وما جاء بالاجتماع الذى ترأسه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسى أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددة على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وقالت وكيل الوزارة، سيتم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وأجازه مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له، ووجهت بالقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرة إلى عدم وجود فيروس كورونا فى مصر.