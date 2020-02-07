سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على تفاصيل مبادرة "بيئة نظيفة" شرق الإسكندرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:20 م
تعرف على تفاصيل مبادرة "بيئة نظيفة" شرق الإسكندرية مبادرة بيئة نظيفة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" لمجابهة التلوث البيئي ورفع المخلفات، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، وبرعاية إحدى جمعيات المجتمع المدنى وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية (المنوط بها رفع القمامة من شوارع الاسكندرية)، وإحدى شركات الخدمات البحرية والبترولية.

وتم إطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" وذلك بشارع الخزان خلف المدينة الشبابية بأبي قير، وأشار بيان صادر اليوم من حى المنتزة ثان إلى أن الحملة تستهدف رفع المخلفات وتراكمات القمامة من الشارع بالكامل، بهدف مجابهة التلوث البيئي والحفاظ على المظهر العام والجمالي للمنطقة.

وتتم أعمال رفع المخلفات بالتعاون بين رجال حي ثان المنتزه ورجال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وذلك على مدار يومين متتاليين، وباستخدام المعدات الثقيلة التابعة للحي وشركة نهضة مصر، وسيتم الاستمرار فى تنفيذ حملات ومبادرات مماثلة تباعاً للقضاء على مصادر ظاهرة "فرز القمامة" والتى يديرها بعض التجار لمصالحهم الخاصة دون أى مراعاة لتضرر المواطن من تداعيات نبش الصناديق والحاويات والتلوث البيئى الذى يحدث

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، رئيس قطاع شرق بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ممثلي الجمعية، ممثلي الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، مدير قطاع أبي قير بشركة نهضة مصر، والمنسق الإعلامي بالحي،  وأكد الحى على أنه جاري استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل بهذا النطاق

من جهة أخرى و في ضوء الاهتمام بالمظهر العام والجمالي لنطاق حي ثان المنتزه، وبناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، تم القيام بأعمال ترميم أرضيات الكورنيش وتركيب بلاط أنترلوك، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع وإزالة استاندات الإعلانات التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، جاءت تلك الأعمال بمتابعة مدير إدارة الشواطئ، للارتقاء بالمظهر العام لنطاق الحي ولاستعادة المظهر الجمالى.

 

اعمال رفع القمامة
 
 
 
رفع المخلفات المتراكمة (1)
 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

ابو قير

ملف النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة