تعرف على تفاصيل مبادرة "بيئة نظيفة" شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" لمجابهة التلوث البيئي ورفع المخلفات، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، وبرعاية إحدى جمعيات المجتمع المدنى وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية (المنوط بها رفع القمامة من شوارع الاسكندرية)، وإحدى شركات الخدمات البحرية والبترولية.

وتم إطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" وذلك بشارع الخزان خلف المدينة الشبابية بأبي قير، وأشار بيان صادر اليوم من حى المنتزة ثان إلى أن الحملة تستهدف رفع المخلفات وتراكمات القمامة من الشارع بالكامل، بهدف مجابهة التلوث البيئي والحفاظ على المظهر العام والجمالي للمنطقة.

وتتم أعمال رفع المخلفات بالتعاون بين رجال حي ثان المنتزه ورجال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وذلك على مدار يومين متتاليين، وباستخدام المعدات الثقيلة التابعة للحي وشركة نهضة مصر، وسيتم الاستمرار فى تنفيذ حملات ومبادرات مماثلة تباعاً للقضاء على مصادر ظاهرة "فرز القمامة" والتى يديرها بعض التجار لمصالحهم الخاصة دون أى مراعاة لتضرر المواطن من تداعيات نبش الصناديق والحاويات والتلوث البيئى الذى يحدث

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، رئيس قطاع شرق بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ممثلي الجمعية، ممثلي الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، مدير قطاع أبي قير بشركة نهضة مصر، والمنسق الإعلامي بالحي، وأكد الحى على أنه جاري استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل بهذا النطاق

من جهة أخرى و في ضوء الاهتمام بالمظهر العام والجمالي لنطاق حي ثان المنتزه، وبناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، تم القيام بأعمال ترميم أرضيات الكورنيش وتركيب بلاط أنترلوك، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع وإزالة استاندات الإعلانات التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، جاءت تلك الأعمال بمتابعة مدير إدارة الشواطئ، للارتقاء بالمظهر العام لنطاق الحي ولاستعادة المظهر الجمالى.







