ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة باليمن فى عملية أمريكية

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمى زعيم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وقال ترامب فى بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمى قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين فى اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

أصبح الريمى قائد تنظيم "القاعدة فى جزيرة العرب" خلفاً لناصر الوحيشى الذى قُتل بغارة لطائرة بدون طيار فى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهرى.

وظهر الريمى فى فيديو فى مايو 2017، حث فيه المؤيدين له الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات "سهلة وبسيطة". كما أشاد بعمر ماتين الذى قتل 49 شخصاً بإطلاق النار فى ملهى ليلى فى أورلاندو فى فلوريدا فى يونيو 2016.

فى يناير 2017، كان الريمي هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأميركية على مقر تنظيم "القاعدة فى جزيرة العرب" فى اليمن. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 14 قيادياً من تنظيم "القاعدة" باليمن لم يكن بينهم الريمى.



وفى 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التى ستقدمها مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب فى اليمن قاسم الريمى، وقالت إنّ الولايات المتحدة قررت رفع المكافأة التى تؤدى إلى تحديد مكان الريمى واعتقاله من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.