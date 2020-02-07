سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع سعر اليورو لأدنى مستوى فى 4 أشهر والدولار الأمريكى يواصل الصعود

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:50 م
تراجع سعر اليورو لأدنى مستوى فى 4 أشهر والدولار الأمريكى يواصل الصعود اليورو
لندن – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نزل اليورو لأدنى مستوى منذ أكتوبر اليوم الجمعة بعد أن سجل الناتج الصناعى الألمانى أكبر تراجع له فى عشر سنوات فى ديسمبر إلى جانب دفعة جديدة من بيانات التوظيف القوية فى الولايات المتحدة والتى شجعت المستثمرين على شراء الدولار.
 
حقق الدولار مكاسب فى الجلسات الأخيرة بفضل البيانات القوية، واستفاد أيضا من إحجام المستثمرين عن العملات عالية المخاطر فى الوقت الذى يقيمون فيه تداعيات تفشى الفيروس التاجى بالصين، حيث يواصل عدد الوفيات الزيادة.
 
وينصب التركيز اليوم على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والتى من المتوقع أن تؤكد أن سوق العمل بأكبر اقتصاد فى العالم فى وضع قوي.
 
ونزل اليورو لمستوى منخفض عند 1.0948 دولار، منخفضا 0.3%، لتبلغ خسائره منذ يوم الاثنين 1.2%، متجها نحو أسوأ أداء أسبوعى منذ نوفمبر.
 
وتراجع اليوان فى المعاملات الخارجية 0.3%إلى 6.997 يوان للدولار، لكنه مازال مرشحا لزيادة طفيفة هذا الأسبوع بفضل تحفيز من بنك الصين المركزى وإعلان بكين عن خفض رسوم جمركية على واردات أمريكية.
 
وخسر الدولار الأسترالي، المرتبط عادة بالتطورات الصينية، 0.7% ليسجل 0.6672 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، وذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطى الأسترالى توقعات النمو ضمن تقديراته الاقتصادية الفصلية.
 
وهبط الدولار الأمريكي، الذى يتجه لتحقيق أكبر صعود أسبوعى أمام الين منذ يوليو 2018، 0.2% مسجلا 109.81 ين، وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات المنافسة، 0.1 بالمئة إلى 98.597، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر.
 
وسجل الجنيه الاسترلينى فى أحدث التعاملات 1.2932 دولار، وشهدت العملة البريطانية شيئا من التعافى مقابل اليورو، إذ صعدت 0.3% إلى 84.70 بنس.
 
 

سعر اليورو

اليورو

المانيا

الدولار

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة