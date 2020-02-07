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بعد إعلان ترامب عن مقتله.. تعرف على زعيم القاعدة فى اليمن × 10 معلومات

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:01 ص
بعد إعلان ترامب عن مقتله.. تعرف على زعيم القاعدة فى اليمن × 10 معلومات زعيم القاعدة باليمن قاسم الريمى
بيشوى رمزى

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مقتل زعيم تنظيم القاعدة باليمن قاسم الريمى، وذلك خلال غارة أمريكية، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، موضحا أن التنظيم مارس قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا.

"اليوم السابع" يرصد أبرز المعلومات عن زعيم التنظيم الإرهابى الذى أعلن ترامب مقتله، في بيان له، في الساعات الماضية:

  • ولد في اليمن في يونيو 1978، ويلقب بـ"أبو هريرة الصنعانى".
  • انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، حيث لم يكن تعدى الـ15 عاما من عمره.
  • سافر إلى أفغانستان للانضمام إلى معسكرات القاعدة هناك قبل الاحتلال الأمريكي في 2001.
  • وعند عودته إلى اليمن، تم اعتقاله فى سجن الأمن السياسى بصحبة عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان.
  • واصل الريمى نشاطه داخل السجن، حيث قام بحشد العناصر الموالية له لإحياء التنظيم المتطرف.
  • تمكن من الفرار من السجن في صنعاء مع 23 سجيناً آخرين في فبراير 2006.
  • أدرجت واشنطن اسم الريمى على قائمة الإرهاب فى مايو 2010.
  • تمت إضافة الريمى إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة في نفس الشهر.
  • ارتبط اسم الريمي أيضاً بمحاولة التفجير الانتحاري الذى استهدف طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2009.
  • أصبح الريمي قائد تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب خلفاً لناصر الوحيشى في يونيو 2015.

 

 


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دونالد ترامب

قاسم الريمى

تنيظم القاعدة

اليمن

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