بعد إعلان ترامب عن مقتله.. تعرف على زعيم القاعدة فى اليمن × 10 معلومات

بيشوى رمزى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مقتل زعيم تنظيم القاعدة باليمن قاسم الريمى، وذلك خلال غارة أمريكية، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، موضحا أن التنظيم مارس قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا.

"اليوم السابع" يرصد أبرز المعلومات عن زعيم التنظيم الإرهابى الذى أعلن ترامب مقتله، في بيان له، في الساعات الماضية: