بريكست وانتخابات أمريكا وشائعات كورونا.. 3 تهم وضعت فيس بوك في دائرة الشك

كتبت رباب فتحى

فضيحة سياسية تلو الأخرى تتعلق بحملات تضليل في بلدان مختلفة، جعلت من موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" المنصة الأقل ثقة، كمصدر للأخبار السياسية بين وسائل التواصل الأخرى، ولكن يبدو أن بعض الجهات استفادت من نشر المعلومات المضللة لتحقيق أهداف سياسية في واشنطن ولندن.

كشفت الكاتبة البريطانية كارول كادوالادر، أسرارا جديدة عن دور فيس بوك وحملات الدعاية التي قادها موقع التواصل الاجتماعى للتأثير على الرأي العام البريطاني، لتمرير سيناريو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم "بريكست"، مشيرة في حلقة نقاشية إلى أن الدعاية السياسية التي قدمها فيس بوك كان لها عظيم الأثر في إقناع البريطانيين بأن الخروج يحقق مصالحهم الشخصية بخلاف الواقع.

وبعد أسبوع من خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، بحلول 31 يناير الماضي، أعاد عدد من البريطانيين نشر حلقة نقاشية سابقة شاركت بها كادوالادر التي عملت في عدد من الصحف البريطانية بينها "الأوبزرفر" و"ديلى تليجراف"، تحدثت خلالها عن حملات "فيس بوك" في هذا الشأن، متسائلة عن الجهة التي وقفت وراء موقع التواصل الاجتماعى للقيام بذلك.

وتطرقت الكاتبة إلى أن الفيس بوك كان يضم أخبارا وقصصا مروعة عن الهجرة وتهديدها للبريطانيين، حيث تحدثت بعض الروايات عن تركيا وانضمامها للاتحاد الأوروبي بخلاف الواقع.

وأضافت كادوالادر: الاستفتاء الذى كان له عميق الأثر على بريطانيا وتسبب في خروجها من الاتحاد الأوروبي، كله كان قائم على قصص مصدرها فيس بوك، وليس من بينها أخبار حقيقية، كما أن ما ينشر على فيس بوك من دعاية وإعلانات في هذا الشأن بلا أرشيف.

ومن ناحية أخرى، لعبت الدعاية على فيس بوك دورا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي انتهت بفوز الرئيس دونالد ترامب.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة التي ابتليت بها انتخابات عام 2016 على نطاق غير مسبوق، وفي أعقاب انتخاب دونالد ترامب المفاجئ كرئيس للولايات المتحدة ، ازداد الضغط على فيس بوك ليس فقط لمعالجة المشكلة ولكن أيضًا لإيجاد طرق لتشجيع الخطاب الصحي بين الأشخاص ذوي الآراء السياسية المختلفة.

بدلاً من ربط الأشخاص، أوضح الاستقطاب المرير للشبكة الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة إلى أن فيس بوك يقسم العالم بالفعل.

وقالت كلير ووردل ، مديرة الأبحاث في مركز تو للصحافة الرقمية: "قام بعض الناس بحذف أصدقائهم وأفراد عائلاتهم على الموقع لأن أسلوب الخطاب قاسٍ للغاية". دخل موقع فيس بوك عالم الأخبار بدون أنظمة وأطر تحريرية وإرشادات حول التحرير ، وهو الآن يحاول تصحيح المسار".

وأضافت الصحيفة أنه كلما نقر الأمريكيين على خاصية الإعجاب وشاركوا الأشياء التي يتردد صداها مع وجهات نظرهم في العالم كلما زاد تغذيتهم على فيس بوك بمشاركات مماثلة. وقد أدى ذلك إلى تقسيم السرد السياسي تدريجياً إلى فقاعتين مرشحتين متميزتين - واحدة للمحافظين والآخر لليبراليين () ، تمزقت أكثر فأكثر في الفترة التي سبقت يوم الانتخابات.

لم تنفجر فقاعات المعلومات هذه في 8 نوفمبر من عام 2016 ، لكن نتيجة الانتخابات سلطت الضوء على الكيفية التي قللت بها وسائل الإعلام السائدة وأنظمة الاقتراع من قوة مصادر الأخبار في أقصى اليمين والمواقع المحافظة الأصغر التي تعتمد إلى حد كبير على فيس بوك للوصول إلى الجمهور. ووجد أن 44 ٪ من الأمريكيين يحصلون على أخبارهم من فيس بوك.

ورغم محاولات موقع فيس بوك لتصحيح المسار، إلا أن المعلومات المضللة والشائعات لا تزال تنتشر لاسيما مع القضايا الكبرى، فعلى سبيل المثال، انتشرت الكثير من الشائعات حول فيروس كورونا.

وأعلن الموضع سعيه للحد من المعلومات الخاطئة حول تفشي فيروس كورونا المستمر عن طريق إزالة الإدعاءات الكاذبة ونظريات المؤامرة حول المرض المنشور على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية التابعة له.

في منشور حديث للمدون ، أعلنت الشركة أنها تعمل مع شبكة من مدققي الحقائق من الجهات الخارجية لمراجعة المعلومات. إذا تم تصنيف معلومة من المعلومات على أنها خاطئة ، فإن الشركة تتعهد بالحد من انتشارها على فيس بوك وانستجرام.

وتسعى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى إزالة المعلومات التي تعتبرها المنظمات الصحية العالمية والوكالات الصحية الحكومية غير صحيحة.