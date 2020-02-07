انطلاق النسخة الثانية من بطولة الجمهورية للنصف مارثورن بالأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحت شعار "مصر أمان"، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من بطولة الجمهورية للنصف ماراثون للسيدات والرجال، وذلك على مسافة 21 كيلو متر، حيث أطلق إشارة بدء الماراثون اللواء علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، وذلك بحضور الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوي، وأحمد حمزة مدير البطولة ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد بالأقصر، والقيادات الأمنية ومندوبي الأندية والمحكمين ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

بدأت فعاليات السباقات صباحاً من أمام معبد حتشبسوت مروراً بالمسار السياحى، وذلك بمشاركة 270 رياضى، حيث تنقسم إلى 3 مراحل الأولى 3 كيلو متر بـ70 متسابق، 10 كيلو متر بـ 80 متسابق، 21 كيلو متر بـ 120 لاعب، ومن المقرر أن يكون الحفل الختامى وإعلان نتائج المسابقات وتوزيع الجوائز بعد ختام السباقات فى مركز شباب البعيرات.

من جانبه، قال اللواء علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تم التجهيز لتلك الفعاليات بالشكل الأمثل بتهيئة المسارات والطريق لكافة المشاركين في فعاليات بطولة الجمهورية لسباقات النصف ماراثون بمسافة 21 كيلومتر تحت شعار "مصر امان"، حيث انطلقت البطولة برعاية الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، والذي يضم سباق النصف ماراثون للمحترفين والهواة، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر فى منطقة البر الغربي.

ويضيف رئيس مدينة القرنة، إن السباق بدأ من معبد "حتشبسوت"، مارا بالمناطق الأثرية فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن ينتهى السباق تماما فى منطقة معبد الملكة حتشبسوت مرة أخرى كعادات تلك السباقات، حيث يشارك الهواة فى "النصف ماراثون"، مسافات 3 كيلو، و10 كيلو، و21 كيلو، بينما يشارك المحترفون، فى مسافة 21 كيلو متر، موضحاً أنه تعتبر هذه هى المرة الثانية التى تستضيف فيها محافظة الأقصر نصف ماراثون وتختلف هذه النسخة عن سابقتها في تحديد مراحل سنية تبدأ من 23 سنة وحتى 70 سنة، أما المحترفون فقد تحددت مراحلهم السنية تحت 20 سنة وفوق 20 سنة.