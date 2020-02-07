سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السوري: القوات الأميركية تجهز قاعدة عسكرية جنوب الحسكة

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:09 م
المرصد السوري: القوات الأميركية تجهز قاعدة عسكرية جنوب الحسكة قاعدة أمريكية - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت قناة العربية في خبر عاجل لها عن المرصد السورى تجهيز القوات الأمريكية لقاعدة عسكرية جنوب محافظة الحسكة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت قبل أسبوعين تقارير بشأن قيام عسكريين أمريكيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية الأربعاء ، عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية يوري بورينكوف قوله - إن "ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية، غير صحيحة".

وأشار بورينكوف، إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقا بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأمريكية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين، "تؤدي مهامها كما هو مقرر لها".

في سياق آخر .. أكد رئيس المركز الروسي (مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية) - أن الجيش السوري تصدى اليوم لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريبا، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوما على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب.

وأضاف رئيس المركز أن نيران مدفعية القوات الحكومية السورية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.

 

 

 


قاعدة أمريكية

المرصد السوري

الحسكة

الدفاع الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة