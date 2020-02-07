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المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الاتصالات

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:16 م
المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الاتصالات المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى
كتبت هبة السيد

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عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.
 
استعرض الاجتماع أهداف ومهام وتشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، كما تمت مناقشة مقترح تشكيل المكتب التنفيذي، وكذلك استعراض تشكيل ومهام اللجنة الفنية الحالية والتى تختص بدراسة الأنشطة الجارية فى مجال الذكاء الاصطناعى وتوحيدها من قبل جميع الجهات المعنية لدمجها فى استراتيجية موحدة  تأخذ فى الاعتبار ما قد تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع على أن يتم عرضها على المجلس فى الاجتماع القادم ومن ثم تعميمها لاحقاً داخلياً وخارجياً، ومراجعة المشروعات والاتفاقيات والمؤتمرات المقترحة من قبل أعضاء المجلس وإبداء الرأى الفنى فيها.
 
كما تحدد ضمن مهام اللجنة، التقدم بمقترحات فنية لإثراء بيئة الذكاء الاصطناعى فى مصر بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى دراسة تجارب الدول الأخرى واختيار المناسب منها لعرضه على المجلس، واقتراح أنشطة وفعاليات لدعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك لدعم البحث العلمى فى هذا المجال، ورفع المقترحات والتوصيات للمكتب التنفيذى لعرضها على المجلس. 
 
وتطرق الاجتماع أيضا إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وما تم إنجازه حتى الآن، والتى تشمل محورين وهما بناء القدرات وبناء التطبيقات لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى.
 
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز ريادة مصر الدولية من خلال قيادة مصر للتكتلات الإقليمية وقيامها بدور نشط وفعال فى المحافل الدولية، كما تم مناقشة تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد استراتيجية تتناول تأثير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.
 
وتناول الاجتماع أيضا آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال خلق أجيال من المتخصصين فى هذا المجال ونشر الوعى فى كافة مؤسسات الدولة بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين فى مختلف الوزارات من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، هذا بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى ومناقشة القضايا ذات الصلة مثل الأخلاقيات وحماية البيانات، خاصة أن مصر تقود حاليا مجموعتى عمل فى الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية لوضع استراتيجيات موحدة تمهد للتعاون فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتوحيد المواقف العربية والإفريقية لدى المنظمات الدولية. وقد استضافت مصر فعاليات الاجتماع الاول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الأفريقى فى ديسمبر الماضى.
 
 
الجدير بالذكر أن المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، قد تم إنشاءه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
 
ونص القرار على أن المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمجلس؛ وتضم عضوية المجلس ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والتعليم العالى والبحث العلمي، والجهات المعنية، وثلاثة من ذوى الخبرة يتم اختيارهم من قبل رئيس المجلس.
 
 
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