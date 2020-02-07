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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:04 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس المتهمين
كتب عبد الرحمن سيد

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سقط فى أيدى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد  بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن كلاً من"خ. ع. ع" 27 سنة عاطل مقيم فى المطرية، و"م. ا. ا" 32 سنة عاطل ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 17194 لسنة 2018م المطرية" سرقة مسكن "، ويكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب "، وأنهما وراء إرتكاب العديد من الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها ، واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، ومنها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن " 2 خاتم " من داخل مسكن صاحب محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 614 لسنة2020م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 12 ألف جنيه من داخل مسكن ربة منزل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1289 لسنة2020م جنح القسم، وسرقة تليفزيون ماركة جولد ستار، غسالة كهربائية، مروحة سقف من داخل مسكن  صاحب محل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1989 لسنة2020م جنح القسم، وسرقة 5 هواتف محمولة،  شاشة LCD  من داخل مسكن موظف، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "  2 خاتم ، سلسلة ، حلق " ، شاشة LCD      من داخل منزل ربة منزل، و سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن" حلق " من داخل مسكن صاحب محل، وسرقة تليفزيون وغسالة وجهاز ريسيفر من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة سخان كهربائي وغسالة ومروحة سقف وبعض الأواني من داخل مسكن طالب.                               .

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما " سيئي  النية "  كل من"م. م. ش"  40 سنة عاطل ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه في القضية رقم 3268 لسنة2009م البدارى / أسيوط  " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 109 لسنة 2014م المطرية " ضرب " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، و"م. إ. ع"31 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 4192 لسنة2016م السلام أول " سرقة " و" ا. ف. ع. 29 سنة عاطل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة ، وأضاف المجني عليهم  من الرابع إلى الثامن بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن الوقائع من الأولى إلى الثالثة ملحقاًً للمحاضر الأصلية وعن الواقعة الرابعة ملحقاً للمحضر رقم 1989 لسنة 2020م جنح القسم وعن الوقائع من الخامسة إلى الثامنة المحاضر أرقام ( 2100، 2101، 2102، 2103 ) لسنة 2020م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


مباحث القاهرة

تشكيل عصابى

سرقة المساكن

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