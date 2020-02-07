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السفير الصينى بالقاهرة: لا دليل على انتقال "كورونا" عن طريق البضائع.. فيديو

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:40 ص
السفير الصينى بالقاهرة: لا دليل على انتقال "كورونا" عن طريق البضائع.. فيديو مساء dmc
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال السفير الصينى فى القاهرة لياو لى شيانج، أن مدير صندوق الدولى أبدى تعاطفه مع الشعب الصينى فى أزمته الحالية، بسبب هذا الفيروس وفى هذا التوقيت بعد انتشار فيروس كورونا بشكل عام فى الصين، مشيرا إلى أنه لابد من وقوف الشعوب بجانب الشعب الصينى، مؤكدا أنه لايوجد حاليا أى دليل على انتقال فيروس الكورونا من خلال البضائع، كما أشار  السفير الصينى إلى أن صندوق النقد الدولى أكد على قوة الاقتصاد الصينى وصلابته.
 
 
وتابع السفير الصيني خلال لقائة فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان نحن على كل ثقة فى أن العلاقة بين الصين ومصر لن تتأثر بسبب هذا الفيروس، مؤكدا على أن فيروس كورونا هو أمر مؤقت ولكن الصداقة المصرية والصين هى الدائمة.
 
وواصل قائلا نقوم بتوجية الشكر للشعب المصرى وخاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما قام بإرسال مساعدات طبية للشعب الصينى ووقوفة بجانب الصين فى تلك الأزمة التى تشهدها البلاد.
 
من جانب آخر ذكرت وزارة النقل الصينية، أمس الخميس، إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.
وأضاف المسؤول أن الركاب الذين يعانون من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أي أعراض مشتبه بها أخرى خلال الرحلة سوف يتم عزلهم في هذه الأماكن ونقلهم إلى محطة اختبار للمزيد من الفحص في أقرب وقت ممكن.
سوف تشهد البلاد ارتفاعا في عدد رحلات العودة في 9 فبراير، ومن المتوقع القيام بحوالي 400 مليون رحلة ركاب خلال النصف الثاني من ذروة سفر عيد الربيع، بانخفاض بنسبة حوالي 70 % عن العام الماضي.

مساء DMC

السفير الصينى بالقاهرة

فيروس كورونا

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