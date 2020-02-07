"الزراعة " :برنامج إرشاديا لرى وتسميد ومكافحة أشجار البرتقال لزيادة الإنتاج

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حزمة توصيات فنية وارشادية لمزارعى الموالح "البرتقال" خلال الفترة الحالية خاصة طرق الرى والتسميد وبرامج المكافحة، لزيادة الإنتاج المحلى والصادرات، حيث تعمل الإدارة على نشر لجانها بين الحقول والحدائق لأشجار الموالح وتقديم جميع الارشادات الفنية التى تساعد المزارع على التعرف على أهم عمليات الممارسة الجيدة متابعة المحصول وتحقيق هامش ربح من خلال زيادة الإنتاج، والالتزام بالتوصيات الشهرية من قبل وزارة الزراعة.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لمهندسى البساتين بالنزول إلى الحقول وإعطاء جميع الارشادات والتوصيات الفنية الخاصة بأشجار الفاكهة لزيادة الإنتاج ومكافحة الآفات، مضيفا أنه من أهم العمليات متابعة أشجار الموالح تقليم الأشجار بعد جمع المحصول وإزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة مع ترك مسافات بين الأشجار والرش بأوكسى كلور النحاس بعد عملية التقليم مباشرة مع ضرورة تطهير أدوات التقليم.

وأضاف "عطا" أنه من اهم العمليات الجيدة إزالة الحشائش بالعزيق العميق خلال عمليات الخدمة الشتوية مع تقوية البتون والحلقات حول الأشجار على بعد 1م، والتسميد، إضافة السماد العضوى والفوسفاتى فى حالة عدم إضافتهم فى الشهر السابق، وطرق الرى تباعد على فترات الرى خلال موسم الشتاء بمعدل رية فى الشهر تقريبا وحسب الظروف الجوية وطبيعة التربة، الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ).

وعن برنامج المكافحة، أكد رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، على الاستمرار فى معالجة التصمغ فى حالة عدم معالجته الشهر السابق، ومكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقى بالزيت الصيفى، يتم العلاج بعد إجراء تحليل للتربة ومعرفة مستوى النيماتودا ونوعها، موضحا أنه يفضل عند علاج النيماتودا أن يكون قد تم الانتهاء من جمع المحصول.