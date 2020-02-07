الرئيس بوتين يلعب هوكى الجليد مع نظيره البيلاروسى فى مدينة سوتشى

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

لعب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو مباراة بهوكى الجليد، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب "شايبا" فى مدينة سوتشى الساحلية جنوبى روسيا.

وفى مثل هذه الأيام العام الماضى، لعب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بملابس لعبة الهوكي، ويؤديان تمارين رياضية ويمارسات لعبة هوكى الجليد.

ولعب الرئيسين مباراة برياضة هوكى الجليد على أرضية ملعب «شايبا»، فى مدينة سوتشى الساحلية جنوبى روسيا، ولعب بوتين ولوكاشينكو وحمل الرئيس الروسى الرقم 11، فيما ارتدى الضيف لوكاشينكو الرقم 1، كما شارك ابن الرئيس البيلاروسى نيقولاى لوكاشينكو فى المباراة التى انتهت بفوز كاسح لفريق النمور على فريق "الدببة" المنافس .



الرئيس البيلاروسى



الرئيس الروسى يلعب مع نظيره البيلاروسى



الرئيس بوتين عقب اللعب مع نظيره البيلاروسى



الرئيس بوتين مع نظيره البيلاروسى



الرئيس بوتين



الرئيس فلاديمير بوتين



انطلاق المباراة



بوتين يلعب الهوكى مع نظيره البيلاروسى



بوتين



فلاديمير بوتين