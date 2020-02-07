سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يتعرض لوعكة صحية تلزمه الراحة 4 أيام

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:23 م
الرئيس التونسى يتعرض لوعكة صحية تلزمه الراحة 4 أيام قيس سعيد
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلازم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بتوصية من طبيبه، الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فبراير2020 وذلك نتيجة التهاب حاد فى الحنجرة، وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرت شبكة سبوتنيك نسخة منه، فقد كلف قيس سعيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبرى باشطبجى بتمثيله فى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقى التى ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 9 و10 فبراير 2020.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت إن الرئيس قيس سعيد وصل، صباح الأحد الماضي، إلى الجزائر تلبية لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون، واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي فى مطار هوارى بومدين، واستعرض معه تشكيلة من الجيوش الثلاثة، حسب صفحة الرئاسة التونسية على فيس بوك.

وقام الرئيس التونسى بزيارة مقام الشهيد فى الجزائر العاصمة، كما زار المتحف الوطنى المجاهد.

واطلع الرئيس قيس سعيد على محطات تاريخية مرت بها الجزائر من 1830 وحتى 1962، ووصل الرئيس التونسى إلى قصر الرئاسة الجزائرية لإجراء محادث ثنائية مع الرئيس عبد المجيد تبون.

يذكرأن، وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أمس الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذى كان فى مقدمة مستقبليه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج فى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان.

 

وقال وزير الخارجية السعودى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".


قيس سعيد

تونس

الجزائر

أديس أبابا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قيس سعيد × 100 يوم.. تونس تعود بقوة إلى حضن العرب.. رئيسها يرفع شعار "ليبيا خط أحمر" ويتصدى لـ"مؤامرات أردوغان".. زيارة مهمة للجزائر بهدف التنسيق فى الأزمة الليبية الأحد.. وتحركات استثنائية لكسر حاجز العزلة

الجمعة، 31 يناير 2020 01:53 م

غضب تونسى من الرئيس قيس سعيد بعد استقباله أبناء "الدواعش" فى قصر قرطاج

الأحد، 26 يناير 2020 03:46 م

إكسترا نيوز تستعرض الوضع المتأزم فى تونس.. وتبرز محاولات قيس سعيد لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ودعوته للأحزاب لطرح مرشحين.. وتعرض دعوات قوى سياسية تونسية بمحاكمة "الغنوشى" بعد لقائه الأخير بـ"أردوغان".. فيديو

الثلاثاء، 14 يناير 2020 11:30 م

كارت أحمر من برلمان تونس لحكومة"النهضة".. "الجملى" فى مأزق بعد إسقاط البرلمان لحكومته.. النواب: نرفض "الإخوان".. قيس سعيد يجرى مشاورات خلال 10 أيام لاختيار بديل.. وتأخر تشكيل الحكومة يهدد بحل البرلمان

السبت، 11 يناير 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة