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الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسييس قضية فيروس "كورونا"

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:07 م
الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسييس قضية فيروس "كورونا" هوا تشون يينج
بكين أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم الجمعة إن الترتيبات التى توصلت إليها الصين ومنظمة الصحة العالمية تضمن قدرة تايوان على الاستجابة الفورية والفعالة لحالة الطواريء الصحية العامة سواء فى الجزيرة أو على المستوى الدولي، داعية الولايات المتحدة وبعض الشخصيات فى تايوان إلى وقف ما وصفته بـ "المضاربة السياسية" وعدم تسييس قضية وباء "كورونا الجديد".

وأضافت يينج –فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى عبر الإنترنت- أن اللجنة الصينية الوطنية للصحة زودت تايوان، فور حدوث الوباء، بجميع المعلومات المتعلقة به وطرق السيطرة عليه وتعزيز الاستجابة المشتركة لتفشيه عبر المضيق.

وتابعت يينج أن منظمة الصحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تتألف من دول ذات سيادة، ويجب ترتيب مشاركة تايوان فى أنشطتها وغيرها من المؤسسات الدولية من خلال المشاورات عبر المضيق وفقا لمبدأ "صين واحدة" .

وفى سياق منفصل، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد جيوسياسى لنفسها، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى والمدعى العام الأمريكي، أشارا فيها إلى أن الصين تشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأنها أصبحت الخصم الجيوسياسى رقم واحد لها.

وقالت يينج إن استطلاعا دوليا أجراه مركز "بيو" للأبحاث فى فبراير من العام الماضي، أظهر أن 45 % من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة تشكل تهديدا كبيرا للعالم، وهذه النسبة ربما تكون أعلى فى دول حليفة لواشنطن.

وأضافت يينج أن "الصين فى الوقت الحاضر تكافح فيروس كورونا الجديد فى جميع أنحائها، لكن بعض الأمريكيين لا يدخرون أى جهد لتشويه سمعتها ومهاجمتها، ما يذكر بأهمية مكافحة بقايا فيروسات الأيديولوجية والحرب الباردة" (وفقا لوصفها).

 

 


الصين

أمريكا

فيروس كورونا

مكافحة كورونا

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