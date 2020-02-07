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الجارديان: ترامب استخدم خطاب الاحتفال بتبرئته للهجوم على الاستخبارات والشرطة

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:30 ص
الجارديان: ترامب استخدم خطاب الاحتفال بتبرئته للهجوم على الاستخبارات والشرطة ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب احتفل بتبرئة ساحته في محاكمة العزل في مجلس الشيوخ الأمريكي بخطاب احتفالى هاجم فيه مجتمع الاستخبارات الأمريكي حيث ألقى باللوم على "رجال الشرطة القذرين" لاتهامه في المقام الأول.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب حمل الصفحة الأولى لصحيفة واشنطن بوست التي حملت عنوان "براءة ترامب" في حماس واضح، وقال: "مررت بالجحيم ، ظلماً ، لم أخطئ". ثم طلب وضع الصحيفة في إطار لتعليقها.

وقال ترامب، متحدثًا في القاعة الشرقية، المليئة بشخصيات رفيعة المستوى في الإدارة ، وأفراد أسرة ترامب وأعضاء الكونجرس الجمهوريين ، الذين لم يتوقفوا عن التصفيق مرارًا وتكرارًا: "هذا ليس مؤتمرًا صحفيًا ، إنه ليس خطابًا - إنه احتفال".

وبدأ بإلقاء اللوم على "رجال الشرطة القذرين" في مجتمع الاستخبارات الأمريكي لإجراء تحقيقات ، أولاً ، في تعامله مع روسيا خلال انتخابات عام 2016 ، ثم في العام الماضي حملة ضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسيه من الديمقراطيين وخاصة نجل جو بايدن، وهو الأمر الذى بدأ تحقيقات العزل.

وتمت تبرئة ترامب في محاكمته في مجلس الشيوخ ، والتي كانت تقضي بإجراء تحقيق دام أربعة أشهر ، بشأن كل من مواد المساءلة التي واجهها - اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس ، بسبب تهديده للحكومة الأوكرانية عن طريق حجب المساعدات العسكرية حتى ذلك التاريخ. وافق على التحقيق مع خصوم ترامب السياسيين المحليين ، ثم منع الشهود والأدلة من محققي الكونجرس.

 

وأدى التصويت بالبراءة بعد وقت قصير من الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي في واشنطن يوم الأربعاء إلى إنهاء التهديد بإقالة ترامب من منصبه واختتام عملية المساءلة.

 

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بـأن ترامب غير مذنب ، على الرغم من إعلان بعض الجمهوريين أن سلوك ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا كان غير مناسب بشكل خطير ، والديمقراطيون يتهمون الرئيس باستخدام العلاقات الخارجية للغش في انتخابات عام 2020.

 

وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله من قبل مجلس النواب ، لكن تمت تبرئته من محاكمة في مجلس الشيوخ. وكان يتعين على أغلبية ثلثي 67 من أعضاء مجلس الشيوخ إزاحته.

 

كان ميت رومني هو الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالح إدانة ترامب وأصبح السيناتور الوحيد في التاريخ الذي يصوت لإقالة رئيس من حزبه في محاكمة عزل.

 

 

 


ترامب

عزل ترامب

تبرئة ترامب

مجلس الشيوخ

ميت رومني

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