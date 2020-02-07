البيت الأبيض يتوقع تأثيرا ضئيلا لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكى

واشنطن (رويترز)

قال مستشار اقتصادى للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتوقع أن يكون لفيروس كورونا فى الصين أثر كبير على الاقتصاد الأمريكي.

وقال لارى كودلو مدير المجلس الاقتصادى القومى للصحفيين فى البيت الأبيض، "هناك الكثير من المتغيرات المعنية وأمور لا نعرفها. داخليا بحثنا انخفاضا فى الناتج المحلى الإجمالى ربما عُشرى واحد بالمئة -هذا كل ما توصلنا إليه حتى الآن. ومجددا، بناء على الماضى وما نراه... نعتقد أنه سيكون تأثيرا ضئيلا للغاية".

ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم الجمعة إن الترتيبات التى توصلت إليها الصين ومنظمة الصحة العالمية تضمن قدرة تايوان على الاستجابة الفورية والفعالة لحالة الطواريء الصحية العامة سواء فى الجزيرة أو على المستوى الدولي، داعية الولايات المتحدة وبعض الشخصيات فى تايوان إلى وقف ما وصفته بـ "المضاربة السياسية" وعدم تسييس قضية وباء "كورونا الجديد".

وأضافت يينج –فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى عبر الإنترنت- أن اللجنة الصينية الوطنية للصحة زودت تايوان، فور حدوث الوباء، بجميع المعلومات المتعلقة به وطرق السيطرة عليه وتعزيز الاستجابة المشتركة لتفشيه عبر المضيق.

وتابعت يينج أن منظمة الصحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تتألف من دول ذات سيادة، ويجب ترتيب مشاركة تايوان فى أنشطتها وغيرها من المؤسسات الدولية من خلال المشاورات عبر المضيق وفقا لمبدأ "صين واحدة" .

وفى سياق منفصل، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد جيوسياسى لنفسها، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى والمدعى العام الأمريكي، أشارا فيها إلى أن الصين تشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأنها أصبحت الخصم الجيوسياسى رقم واحد لها.

وقالت يينج إن استطلاعا دوليا أجراه مركز "بيو" للأبحاث فى فبراير من العام الماضي، أظهر أن 45 % من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة تشكل تهديدا كبيرا للعالم، وهذه النسبة ربما تكون أعلى فى دول حليفة لواشنطن.