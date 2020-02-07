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الأعلى للآثار يخفض 50٪ على تصاريح زيارة الأجانب للأقصر فى يوليو وأغسطس

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:19 م
الأعلى للآثار يخفض 50٪ على تصاريح زيارة الأجانب للأقصر فى يوليو وأغسطس الاقصر
كتبت آمال رسلان

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فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، قرر مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار فى اجتماعه الأخير والذي ترأسه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تخفيض نسبة 50 ٪ خلال شهري يوليو وأغسطس من أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه في القاهرة و الأقصر .
 
وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن تصريح الأقصر Luxor Pass ينقسم إلى فئتين وهما Premium وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري، والفئة الثانية Standard وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.
 
وكانت  وزارة السياحة والآثار حرصا منها علي تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة اكبر ورفع الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع المصري، اصدرت قرارا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50% وذلك خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي والتي انتهت 7 فبراير من العام الجاري.
 
واوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نسبة التخفيض شملت الزائرين المصريين (الكبار) بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين.
 
وكان المجلس الأعلى للآثار قد اقر الموافقة على تعديل أسعار تذاكر دخول بعض المناطق الأثرية والمتاحف للمصريين والأجانب على أن تطبق اعتبارا من أول نوفمبر 2020 ، وضمت التعديلات كل من محافظات " أسوان ، الأقصر ، القاهرة ، الجيزة "، وذلك لرفع الموارد فى وزارة الآثار، بعد ان تبين ان الزيارة للمناطق الأثرية فى مصر تحتاج إلى إعادة تحديد أسعار تتناسب مع قيمة حضارتنا القديمة.

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