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خالد صلاح
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ارتفاع احتياطى الصين الأجنبى إلى 3.115 تريليون دولار فى يناير

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:41 ص
ارتفاع احتياطى الصين الأجنبى إلى 3.115 تريليون دولار فى يناير كورونا
بكين – رويترز

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ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى للصين على غير المتوقع فى يناير مع صعود اليوان بعد أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أوليا لنزع فتيل نزاع دار لثمانية عشر شهرا ونال من النمو العالمى.
 
وأظهرت بيانات البنك المركزى اليوم الجمعة ارتفاع احتياطيات البلاد - وهى الأضخم فى العالم -- 7.57 مليار دولار فى يناير إلى 3.115 تريليون دولار.
 
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظرا لتقلبات أسعار الصرف الأجنبى العالمية والسندات الأجنبية التى فى حوزة الصين.
 
كانت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت الصين فى السيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير رغم حرب التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادى المحلي. وأدت زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.
 
وارتفع اليوان 0.38% مقابل الدولار فى يناير، لكنه هبط 1% بين 20 و23 منه وسط مخاوف متصاعدة من تأثير تفشى فيروس تاجى بدأ فى مدينة ووهان بوسط الصين.
 
وصعد الدولار نحو 1% أمام سلة عملات رئيسية أخرى فى يناير.
 
وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية فى نهاية يناير، دون تغير عن نهاية 2019.
 
وزادت قيمة حيازات الصين من الذهب إلى 99.24 مليار دولار فى نهاية يناير من 95.406 مليار نهاية العام الماضى.
 

الصين

كورونا

اقتصاد الصين

احتياطي الصين

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