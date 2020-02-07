سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اختتام أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة وزير الخارجية

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:14 م
اختتام أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختُتِمت مساء اليوم الجمعة اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير الجاري وترأس أعمالها وزير الخارجية سامح شكري، حيث تم خلالها التحضير للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير 2020

 

ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الأولوية على اجندة العمل الأفريقي وعلي رأسها تعزيز السلم والأمن، ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالقارة، وموضوعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ إلى أن الوزير سامح شكري قد أشاد في كلمته الختامية بروح التعاون بين الدول الأعضاء خلال أعمال المجلس التنفيذي، والتي أسفرت عن الخروج بمقررات تعزز من مسيرة العمل الأفريقي، وتحقيق تطلعات الدول والشعوب في مختلف المجالات.

 

وأضاف المستشار حافظ  أن اجتماعات المجلس التنفيذي شهدت فوز مصر بأغلبية مطلقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، وإعادة انتخاب الدكتورة أمل عطا عمار  لعضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، فضلاً عن انتخاب الدكتور محمد هلال لعضوية اللجنة الأفريقية للقانون الدولي.

0bbbc274-b4fd-40ec-96ee-fa7da5b705c4
 

 

8edc4665-72b1-474a-a1a7-082c197ff6bd
 

 

d2a25bc3-38d1-4915-a8cb-61c1600a81e9

 

 

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجية

الاتحاد الأفريقى

اخر اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكرى يبحث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التنسيق بشأن قضايا الاتحاد الأفريقى

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:20 م

سامح شكرى يلتقى وزيرة خارجية جنوب إفريقيا للتشاور حول العلاقات الثنائية

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:28 م

فى الذكرى لـ 7 لاغتيال شكرى بلعيد.. القوى التونسية تجدد اتهامها للإخوان بالتورط فى استهداف الشخصيات سياسية عبر تنظيمها السرى بقيادة مصطفى خضر.. وأحزاب تونسية تحذر من اتجاه حركة النهضة لأخونة البلاد

الخميس، 06 فبراير 2020 08:30 م

سامح شكرى يلتقى وزير خارجية مدغشقر لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى

الخميس، 06 فبراير 2020 06:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة