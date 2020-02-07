اختتام أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة وزير الخارجية

اختُتِمت مساء اليوم الجمعة اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير الجاري وترأس أعمالها وزير الخارجية سامح شكري، حيث تم خلالها التحضير للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير 2020

ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الأولوية على اجندة العمل الأفريقي وعلي رأسها تعزيز السلم والأمن، ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالقارة، وموضوعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ إلى أن الوزير سامح شكري قد أشاد في كلمته الختامية بروح التعاون بين الدول الأعضاء خلال أعمال المجلس التنفيذي، والتي أسفرت عن الخروج بمقررات تعزز من مسيرة العمل الأفريقي، وتحقيق تطلعات الدول والشعوب في مختلف المجالات.

وأضاف المستشار حافظ أن اجتماعات المجلس التنفيذي شهدت فوز مصر بأغلبية مطلقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، وإعادة انتخاب الدكتورة أمل عطا عمار لعضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، فضلاً عن انتخاب الدكتور محمد هلال لعضوية اللجنة الأفريقية للقانون الدولي.