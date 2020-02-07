إيطاليا تعلن عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

رويترز

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالى بفيروس كورونا الجديد، فى ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين فى الأسبوع الماضى.

والإيطالى الذى تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية فى إقليم هوبى، مركز الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص. وحدثت حالتا وفاة فى هونج كونج والفلبين.

والمواطنون الإيطاليون الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة عسكرية بجنوب روما. وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى معهد سبالانزانى فى روما وهو مركز متخصص فى الأمراض المعدية والفيروسات.

وتم تسجيل حوالى 230 حالة فى 27 دولة ومنطقة أخرى خارج بر الصين الرئيسى وفقا لإحصاء رويترز استنادا إلى بيانات رسمية.