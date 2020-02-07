سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تعلن عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:00 ص
إيطاليا تعلن عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالى بفيروس كورونا الجديد، فى ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين فى الأسبوع الماضى.

والإيطالى الذى تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية فى إقليم هوبى، مركز الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص. وحدثت حالتا وفاة فى هونج كونج والفلبين.

والمواطنون الإيطاليون الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة عسكرية بجنوب روما. وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى معهد سبالانزانى فى روما وهو مركز متخصص فى الأمراض المعدية والفيروسات.

وتم تسجيل حوالى 230 حالة فى 27 دولة ومنطقة أخرى خارج بر الصين الرئيسى وفقا لإحصاء رويترز استنادا إلى بيانات رسمية.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

إقليم ووهان

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: لا يشترط موافقة ولى الأمر لخضوع التلاميذ للكشف المبكر عن السمنة والتقزم

الصحة: لا يشترط موافقة ولى الأمر لخضوع التلاميذ للكشف المبكر عن السمنة والتقزم

فصل الكهرباء عن 23 منطقة بالسويس اليوم لإجراء أعمال صيانة

فصل الكهرباء عن 23 منطقة بالسويس اليوم لإجراء أعمال صيانة

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة