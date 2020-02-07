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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بأعيرة نارية بسبب لعب الأطفال فى أسيوط

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:02 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بأعيرة نارية بسبب لعب الأطفال فى أسيوط إسعاف - ارشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وخلافات الجيرة بمركز ديروط في محافظة أسيوط، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية ووقوع مصابين خلف المستشفى بالبندر دائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف تم السيطرة على الموقف، وبالفحص والمعاينة تبين أن المشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز ديروط، وأن سبب المشاجرة خلافات بين أطفال العائلتين أثناء اللهو بالشارع

أسفرت المشاجرة عن اصابة 5 أشخاص وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى ديروط، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط متهمين اشتراكا في واقعة مقتل 3 اشخاص وإصابة آخر في إطلاق نار عليهم  أثناء تواجدهم أمام أحد المحلات  بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب ،حيث تمت مداهمة منازلهم بقرية المعابدة، وجار ضبط آخر.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من أهالي قرية الشنابلة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة علي 4 أفراد من عائلات مختلفة ، ووجود وفيات، ومصابين.

بالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين وجود قتلى، ومصابين، وتبين مصرع 3 أشخاص من عائلات مختلفة كانوا يجلسون أمام أحد المحلات بالقرية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي أبنوب المركزى، والمصاب إلى مستشفي أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم.

 

 


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