إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

أصيب 10 أشخاص إثر تصادم سيارة أجرة مع نقل على طريق شبين القناطر الزهوين، وتم الإخلاء وإرسال 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، فيما تولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 10 أشخاص على طريق شبين الزهوين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام. وجارى تحرير محضر بالحادث وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكي مما أدى إلي اصطدامها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وآخري ميكروباص أجرة، بسب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ، واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكي من الجانب الايسر علي إثر اختلال عجلة القيادة بها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلي مستشفي بنها الجامعي، وعلي الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد ايهاب مرزوق مدير مرورالقليوبية، لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة من المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلنت مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

ومن جانبه، أكد طه الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن الحالة المصابين الذى أصيبوا بحادث تصادم بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية مطمئنة وتم خروج بعضهم لتماثلهم للشفاء وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، وسيتم خروج باقي المصابين فور تماثلهم للشفاء.