أخبار مصر اليوم.. السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة اسفل كوبرى الجيش بطريق السويس.

شاهد فيلماً تسجلياً عن مسيرة السيسى في رئاسة الاتحاد الافريقي خلال عام

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فيلماً تسجيلاً تحت عنوان "إفريقيا فى قلب مصر"، حيث إن مصر بوابة أفريقيا ومفتاحها عبر العصور.

صور.. السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة اسفل كوبرى الجيش بطريق السويس.

الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسييس قضية فيروس "كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم الجمعة إن الترتيبات التى توصلت إليها الصين ومنظمة الصحة العالمية تضمن قدرة تايوان على الاستجابة الفورية والفعالة لحالة الطواريء الصحية العامة سواء فى الجزيرة أو على المستوى الدولي، داعية الولايات المتحدة وبعض الشخصيات فى تايوان إلى وقف ما وصفته بـ "المضاربة السياسية" وعدم تسييس قضية وباء "كورونا الجديد".

صور.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل 100 ألف زائر مع نهاية إجازة نصف العام

استقبلت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، 100 ألف زائر اليوم مع نهاية إجازة نصف العام الدراسى، وسط إجراءات امنية وإعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين، وعلاج مشاكل التكدس، وتقدم عروض بانوراما للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية حتى يستمتع الاطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، عروض جديدة للحيوانات الجديدة الوافدة للحديقة.

شاهد فى دقيقة.. عدم استقرار بالأحوال الجوية والرياح تصل للعاصفة

حالة من عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، مع وجود ارتفاع فى درجات الحرارة يصل 4 درجات يعقبه انخفاض ملحوظ فى الدرجات.

إغلاق إحدى محطات مطار كوبنهاجن بسبب ظهور أعراض كورونا على مسافرة صينية

أعلنت إدارة مطار كوبنهاجن إغلاق إحدى المحطات بعد نقل امرأة صينية إلى المستشفى ظهرت عليها أعراض إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمحطة راديو تلفزيون "دى إر"، وقال كينى ليث المسؤول الصحفى بالمطار لـ "دى إر"، "وصلت امرأة صينية تظهر عليها أعراض الإنفلونزا إلى مطار كوبنهاجن، طبقًا للتعليمات، قمنا بتطويق المحطة واستدعينا سيارة إسعاف".

حدوتة ولا فى الأفلام عم عاشور كفيف يعيش بعيون الكلب شيكو

"شيكو الاسطورة".. هذا الاسم يعلمه معظم قاطنى منطقة السيدة زينب وهو اسم لحيوان وفى لصاحبه كلب بلدى يعيش فوق عشه صفيح وسط المقابر يسكنها عم عاشور المسن المصاب بضمور فى شبكة العين جعلت الرؤية عنده 1% أو بمعنى أصح تكاد تكون معدومة.

ساديو مانى يوجه رسالة لمحمد صلاح عن طريق لوفرين.. تعرف عليها

وجه السنغالى ساديو مانى، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة طريفة للفرعون المصري محمد صلاح ينبئه فيها بقرب عودته للعب مرة أخرى، وظهر مع صديق صلاح المقرب في الفريق ديان لوفرين، ونشر ساديو مانى صور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، حيث ظهر في الصور بعد تعافيه من الإصابة وعودته لتدريبات الريدز وظهر في الصور جالسًا بجانب لوفرن ووجه رسالة بالإشارة في تعليق إلى محمد صلاح قائلا: "الاستعداد مع صديق مو صلاح".

11 فيلما كتبها الراحل لينين الرملى للسينما المصرية ... تعرف عليها

لينين الرملى، هو واحد من أعظم الكتاب المسرحيين في مصر، حيث له العديد من الأعمال المسرحية الخالدة في أذهان المصريين، في فترات الثمانينيات، والتسعينيات، وحتى الألفية الجديدة، وجميعها أعمال يعشقها الجمهور، ولا يمل من مشاهدتها، وبتوقيع العديد من النجوم الكبار، أمثال فؤاد الهندس، ومحمد صبحى، وأحمد آدم، وأشرف عبدا لباقى، وحسين فهمى، وعزت العلايلى.

"بركان رامز" برنامج رامز جلال فى رمضان المقبل.. اعرف فكرته ومكان تصويره

في سرية تامة بدأ النجم رامز جلال في تحضير برنامجه الجديد الذى يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث من المفترض أن يصور رامز حلقات البرنامج فى إحدى جزر الفلبين بقارة آسيا، ويحمل اسم البرنامج اسما مبدئيا وهو "بركان رامز".

القارة القطبية الجنوبية تسجل أعلى رقم قياسى لأعلى درجة حرارة مسجلة 18.3درجة

سجلت القارة القطبية الجنوبية فى إسبيرانزا، محطة الأبحاث الأرجنتينية فى القارة، قراءة بلغت 18.3 درجة مئوية، أى أعلى بنحو 0.8 درجة عن القراءة السابقة والتى بلغت فى مارس من العام 2015 أعلى درجة حرارة 17.5 درجة مئوية، واعتبر حينها رقما قياسيا غير مسبوق، ما يعنى أن ارتفاع درجات الحرارة فى القارة القطبية الجنوبية يحدث بشكل أسرع بكثير من المتوسط العالمى، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

لأول مرة.. زراعة أعضاء خنزير فى جسم إنسان بمستشفى أمريكية

تجرى حاليًا تجارب سريرية فريدة فى مستشفى ماساتشوستس العام (الولايات المتحدة الأمريكية)، إذ يرقد 6 مرضى يعانون من حروق شديدة، فقام الأطباء بزرع جلد خنزير معدل وراثيا، وتم تنفيذ العمليات الأولى فى أكتوبر، وسيتم الإبلاغ عن النتائج النهائية للتجربة فى يوليو.

زوجة لينين الرملى: لم نحدد موعد صلاة الجنازة وسيتم دفنه فى البساتين

قالت الكاتبة الدكتور فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحى لينين الرملى الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما، إنه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الراحل، وهناك ترتيبات تتعلق بالمستشفى التى كان يتلقى العلاج بها، وبعد انتهاء تلك الإجراءات سيتم تحديد موعد صلاة الجنازة عليه فى مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، والتى ستكون فى نطاق العائلة فقط، ثم دفنه بمقابر العائلة بالبساتين.

أكبر ناج من كورونا: المرض ليس مخيفا مقارنة بمشاركتي بحرب تحرير الصين 1949

لفت رجل مسن يبلغ من العمر 91 عامًا، الأنظار إليه باعتباره أكبر المرضى سنًا الذين شفيوا من فيروس كورونا الجديد، وذلك من بين أكثر من 1540 حالة شفاء من الفيروس القاتل، فبعد نحو 10 أيام من العلاج فى مستشفى الشعب الثالث فى ييتشانج، بمقاطعة خوبى وسط الصين، خرج وانج من المستشفى بعد أن شفى من إصابته بالمرض الذى يسببه فيروس كورونا الجديد.

فوضى فى البرلمان البريطانى بسبب ثعلب

تجول ثعلب داخل أروقة البرلمان البريطانى، مما أدى إلى حالة من الفوضى إثر مطاردته ومحاولة إلقاء القبض عليه، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الحيوان إلى المبنى، فيما نفذت الشرطة عملية مطاردة سريعة، حيث قامت المراسلة الصحفية كيت فيرجوسن بتقديم إحداثيات مباشرة أثناء تفتيش المسؤولين عنه، ومحاولة إلقاء القبض عليه فى كثير من الطوابق