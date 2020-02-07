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وفاة الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:09 م
وفاة الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض لينين الرملى
كتب جمال عبد الناصر

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رحل منذ قليل الكاتب الكبير لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين في تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال .

الكاتب الكبير من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.


لينين الرملي

لينين الرملى

وفاة لينين الرملى

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