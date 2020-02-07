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آكل النمل الحرشفى آخرها.. حيوانات متهمة بالتسبب فى فيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:21 م
آكل النمل الحرشفى آخرها.. حيوانات متهمة بالتسبب فى فيروس كورونا فيروس كورونا-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"آكل النمل ولا خفاش"، أقاويل كثيرة وأسباب مختلفة نسمعها عن سبب الإصابة بفيروس كورونا، فمع بداية انتشار الفيروس كشفت صحيفة الديلى ميل أن الحيوانات هى السبب الرئيسى فى انتشار الفيروس، حيث كانت أول الإصابات بفيروس كورونا لأشخاص يعملون فى سوق الحيوانات فى مدينة ووهان بالصين.

ونقدم فى التقرير التالى أغرب أنواع الحيوانات التى تسببت الإصابة بفيروس كورونا كما اكتشفها باحثون صينيون وهى:

1: شوربة الخفافيش، وهى من أشهر الأسباب التى ارتبطت بالإصابة بفيروس كورونا، حيث  أكد علماء صينيون، أنه من المرجح بشدة أن يكون فيروس كورونا، الذى يثير حالة من الرعب حاليا بعد تفشيه فى عدد من الدول نشأ بسبب تناول شوربة الخفافيش.

2: وهناك أبحاث علمية أخرى أكدت أن الفيروس كان بدايته بين الثعابين المصابة، والتي ربما تكون قد تم نقله إلى الناس في السوق بمدينة ووهان.

3:كما كشفت صحيفة الديلى ميل أن حيوان الكوالا من ضمن اسباب انتشار فيروس كورونا .

4:وآخرهم "النمل الحرشفى"، حيث قال باحثون صينيون إن أكل النمل الحرشفى يسبب الاصابة بفيروس كورونا، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه.

 


فيروس كورونا

كورونا

النمل الحرشفى

خفافيش

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