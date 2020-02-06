"IGI العقارية" تتوسع في نطاق التعاون مع “IBS” بتوقيع عقد جديد يضم مرحلة أخرى من "أشجار سيتي"

أعلنت شركة "IGI العقارية"، المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، عن إبرامها عقد شراكة جديد مع شركة "IBS"، إحدى شركات "موبيكا المتخصصة في أنظمة المباني المتكاملة"، ويأتي هذا ضمن حرص شركة "IGI العقارية" في توسيع نطاق تعاونها مع كيانات ذات خبرة في أعمال الإنشاءات لتدعيم مشاريعها وبالأخص مشروع "أشجار سيتي" فى منطقة السادس من أكتوبر.

وقد تم التوقيع برئاسة كل من خالد شتا رئيس مجلس إدارة "IGI العقارية" والمهندس محمد فاروق رئيس مجلس إدارة موبيكا، والتي تعد شركة أنظمة المباني المتكاملة "IBS" إحدى شركاتها.

ونظرا للتعاون المثمر مع "IBS" خلال الربع الأخير من عام 2019، تم توسعة نطاق التعاون وتوقيع عقد شراكة جديد لتنفيذ مجموعة عمارات سكنية بتصميمات مختلفة بنظام النصف تشطيب، ويشمل نطاق التعاقد مع الشركة تنفيذ الأعمال الخرسانية وأعمال المباني والتشطيبات الخارجية لمناطق الخدمات العامة، وكذلك تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال ربط المنشآت على المرافق العامة للمشروع. وبهذا التعاون الجديد يصبح إجمالي قيمة الأعمال المتعاقد عليها حوالي 275 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن تنتهي شركة "IBS" من الأعمال الإنشائية في المرحلة الجديدة بمشروع "أشجار سيتي" في خلال عامي 2020 و 2021، وهذا إضافة إلى الشركات المستمرة بالعمل مع IGI” العقارية" على مشاريعها الحالية. وقد أكدت IGI” العقارية" على متابعة سير العمل من جانبها لضمان تنفيذ جميع الأعمال على أكمل وجه.

من جانبه صرح خالد شتا رئيس مجلس إدارة "IGI العقارية" أن الشركة تحرص على توسعة نطاق التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الإنشاءات من أصحاب الخبرة في هذا المجال، وذلك لتدعيم مشاريعها بأفضل الحلول الإنشائية حرصا منها على التطوير المستمر لمشروعاتها، حيث لا يتوقف دورنا على طرح المشروعات فقط بل تعزيزها بمزيد من المراحل على نفس المستوى من الجودة، تحقيقا لاحتياجات ومتطلبات العملاء المتنوعة. تعد هذه الشراكة إضافة إلى الشركات التي تتعاون معها "IGI العقارية" في مشروعاتها الحالية. ويأتي هذا ضمن اتجاه "IGI العقارية" للتوسع في مشروعاتها وتطوير مزيدا من المناطق في السادس من أكتوبر وفقا لأعلى المعايير."